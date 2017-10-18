Windows Mixed Reality nedir? Bilmek istediğiniz her şey burada

Microsoft sanal gerçeklik dünyasında HTC ve Oculus’un pastasından pay kapmaya çalışacak girişimi Windows Mixed Reality’ye Windows 10 Fall Creators Update güncelleştirmesinin yayınlanmasıyla birlikte başlangıç yapmış oldu. Windows Mixed Reality ile ilgili bilmek istediklerinizi bu yazıda bulabilirsiniz.

Windows Mixed Reality nedir?

“Mixed Reality” terimini “Karma Gerçeklik” olarak Türkçeye çevirebiliriz. Yani Microsoft hem sanal hem de artırılmış gerçeklik deneyimini bir arada sunmayı amaçlıyor. Ancak çıkan ilk başlıklar sadece sanal gerçeklik deneyimleri sunma yeteneğine sahip durumda. Microsoft’un çeşitli donanım üreticileriyle iş ortaklığı kurarak çıkardığı başlıklar Oculus Rift ve HTC Vive’a benziyor. Çoğu üretici başlıklarla birlikte dokunma özellikli kumandaları da paket hâlinde satıyor. Vive ve Rift gibi başlıklarla Windows Mixed Reality arasındaki temel fark, Microsoft’un başlıklarının ayrı sensörlere ihtiyaç duymaması.

Microsoft “altı serbestlik düzeyi” olarak Türkçeleştirebileceğimiz bir hareket takip yöntemi kullanıyor. Bu yöntemde oda içine harici sensörler yerleştirmeden hareket takibi yapılabiliyor. Windows Mixed Reality başlıklarında kameralar ve sensörler bulunuyor, bunlar sayesinde hareket kumandaları izleniyor. Böylelikle başkasının evinde veya iş yerinde, dizüstü bilgisayar ve başlığı yanınızda getirerek VR deneyimini anında yaşamaya başlayabilirsiniz. Yine de, harici sensörlerin yokluğu nedeniyle Mixed Reality başlıkları elinizi arkanıza götürdüğünüz oyunlarda hareket algılamasını Rift veya Vive kadar iyi şekilde yapamıyor.

Microsoft Windows Mixed Reality adını seçti, çünkü sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimlerinin en sonunda birbirine karışacağını düşünüyor. Mevcut Windows Mixed Reality başlıkları herhangi bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunmuyor ya da Gear VR’da olduğu gibi içinden geçirme modu barındırmıyor. Ancak gelecekte daha yetenekli Windows Mixed Reality başlıklarının gelmesini bekliyoruz.

Windows Mixed Reality başlıklarının fiyatı nedir?

Henüz Türkiye’de resmi olarak satışa sunulacağı açıklanan bir Mixed Reality başlığı bulunmuyor. Ancak çeşitli üreticilerin ürünleri yurt dışında satışa sunuldu ve bunların çoğunun fiyatları hakkında bilgi sahibiyiz.

Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo ve Samsung gibi şirketlerin başlıkları duyuruldu ve bunlardan en ucuzu 299 dolar fiyat etiketi taşıyor. Bunların hepsi kablosuz hareket kumandasıyla gelmiyor. Öte yandan hepsi, aynı rahatlığı sunmuyor, teknik özellikleri de birbirinden farklı seviyede bulunuyor. Aşağıda yurt dışında piyasaya sunulan başlıca Windows Mixed Reality başlıkları hakkında detayları bulabilirsiniz:

Acer Windows Mixed Reality HMD

($299, $399 hareket kumandalı)

Acer Windows Mixed Reality’nin ilk orijinal geliştirici başlığını çıkarmıştı. 299 dolarlık fiyat etiketine sahip olan bu başlık çoğu açıdan temel seviyede özellikler barındırıyor. Her göz başına 1440 x 1440 piksel çözünürlük sunulurken, LCD ekran ve 95 derecelik görüş açısı gibi özellikler de bulunuyor. Dışı mavi ve beyazın karışımından oluşan bu başlık sırt çantasına sığacak kadar kompakt boyutlara sahip.

Dell Visor

($349, $449 hareket kumandalı)

Dell’in Mixed Reality başlığı Acer’ın ürünün daha rahat etmeyi sağlayan bir iç dolgu malzemesine sahip versiyonu olarak nitelendirilebilir. Ayrıca Dell Visor, 110 derece ile daha iyi bir görüş açısı sunuyor. Göz başına 1440 x 1440 piksel çözünürlük ve LCD panel de özellikler arasında bulunuyor. Tüketiciler Acer’ın başlığına vereceklerinden biraz daha fazla ödeyerek daha fazla ayar imkanı ve rahatlık elde edebilecekler.

HP Windows Mixed Reality Headset

($449 hareket kumandalı)

HP’nin başlığı teknik özellikler açısından Acer’ınkiyle aynı, ancak Tron filminden fırlamış bir tasarımı var. HP, bu başlığı hareket kumandalarıyla birlikte, bir paket olarak 449 dolardan satıyor. Bununla birlikte geliştirici sürümünü 329 dolara satın alma imkanı da bulunuyor. Acer’ın başlığı gibi, bu üründe de göz başına 1440 x 1440 piksel çözünürlük, LCD ekran, 95 derece görüş açısı gibi teknik özellikler bulunuyor.

Lenovo Explorer

($399 hareket kumandalı)

Lenovo Explorer şu anda var olan en hafif Windows Mixed Reality başlıklarından bir tanesi olma özelliğini taşıyor. Göz başına 1440 x 1440 piksel çözünürlük sunan bu başlıkta Lenovo, her bir LCD ekranın görüş açısını 105 dereceye yükseltmiş. Üstelik Explorer, hareket kumandasıyla birlikte, şu anda var olan en makul fiyatlı Windows Mixed Reality başlığı olma özelliğini de taşıyor.

Samsung HMD Odyssey

($499 hareket kumandalı)

Samsung’un Windows Mixed Reality başlığı şimdiye kadar tanıtılmış ürünlerin en iyilerinden bir tanesi olma özelliğini taşıyor. Her ne kadar 10 Kasım’dan önce piyasaya çıkmayacak olsa da, 1440 x 1600 ile göz başına daha iyi çözünürlük sunacak. 110 derecelik görüş açısı ve OMOLED ekran da var olan diğer önemli özellikler olarak sıralanıyor. Samsung, kulaklıklara AKG kulaklıkları da entegre ediyor, böylelikle onu Oculus Rift’in gerçek bir rakibi hâline getiriyor. Bununla birlikte Samsung’un ürünü, Oculus’un son zamanlarda Rift ve Touch paketinin fiyatında yaptığı indirimle birlikte 100 dolar daha pahalı hâle gelmiş oldu.

Asus Windows Mixed Reality Headset

(449 avro)

Asus Windows Mixed Reality başlığını bu yıl IFA’da, 449 avroluk fiyat etiketiyle duyurmuştu. Asus, teknik özellikler tarafında göz başına 1440 x 1440 piksel çözünürlük, 95 derecelik görüş açısı ve LCD ekranlar gibi seçimler yapmış. Ayrıca en eşsiz tasarımlardan birini tercih etmiş, önde üç boyutlu poligonal şekilli bir kapak tercih etmiş. Şirket bu başlığını gelecek yılın başlarında piyasaya çıkarmayı hedefliyor.

Windows Mixed Reality başlığı için nasıl bir PC donanımına ihtiyaç var?

Windows Mixed Reality başlığını kullanmak için üst sınıf bir oyun PC’sine ihtiyaç duyulmuyor. Microsoft temel uygulamalar ve VR deneyimleri için minimum gereksinimleri epey düşük tutuyor. Ancak üst seviyeli oyunlar için daha güçlü bir PC’ye ihtiyaç var. Temelde Windows 10 Fall Creators Update’in yüklü olduğu, Intel Core i5-7200U veya üstü işlemci, 8 GB DDR3 RAM veya üstü, 10 GB boş disk alanı, Intel HD Graphics 620 veya DX12 uyumlu bir GPU, HDMI 1.4 ya da DisplayPort 1.2, aynı zamanda kumandalar için de USB 3 portu veya Bluetooth gerekiyor. Temel konfigürasyon ile saniyede 60 karelik bir performans elde ediliyor. Saniyede 90 karelik görüntüler için Windows Mixed Reality Ultra özelliklerini karşılayan bir PC’ye ihtiyaç duyuluyor.

Windows Mixed Reality Ultra PC’lerin en az Intel Core i5 4590 (dördüncü nesil), dört çekirdek veya daha üstü bir işlemciye ihtiyacı var. Bunun yanı sıra 8 GB DDR3 RAM veya üstü, 10 GB boş disk alanı, Nvidia GTX 960/965M/1050 ya da AMD RX 460 veya üstü niteliklere sahip grafik kartı da gerekiyor.

PC’nizin uyumlu olup olmadığını Windows 10 Fall Creators Update güncelleştirmesini kurup daha sonra da Mixed Reality Portal uygulamasını çalıştırarak ya da Microsoft’un ayrı olarak sunduğu PC kontrol uygulamasını indirerek görebilirsiniz.

Windows Mixed Reality’de hangi uygulamalar ve oyunlar kullanılabilir?

Microsoft Windows Mixed Reality’de oyunlar, uygulamalar veya hologramlar için sanal ortam Cliffhouse’u kullanıyor. Cliffhouse kullanıcılara içerikleri başlatma, film izleme, hologramları sanal ortamda sabitleme gibi imkanlar sunuyor. Burayı sanal eviniz olarak düşünebilirsiniz.

Microsoft başlangıçta Windows Mağaza’dan indirilen uygulamalar ve oyunları destekleyecek. Bu demek oluyor ki, şu an için sadece Windows 10 için var olanlarla yetinmek gerekiyor. Ayrıca masaüstü PC’yi sanal ortamda çalıştırabilir, Microsoft Edge ile internette gezinebilirsiniz.

Arizona Sunshine ya da Superhot VR gibi oyunlar dağıtıma çıktı. Bunun yanı sıra Halo Recruit VR deneyimi de kullanıcılarla buluşuyor. Littlstar ve Sliver.TV gibi uygulamalar da Microsoft’un Mixed Reality başlangıcının birer parçaları oluyor. Oyunların çoğu SteamVR desteğini de barındıracak. Microsoft, bunun Windows Mixed Reality’de desteklenmesi için Valve ile birlikte çalışıyor. ANcak desteğin yıl sonunda, beta olarak çıkması bekleniyor. Windows Mixed Reality’yi ilk tercih edenlerden olanların şu an için sadece Windows Mağaza ve Microsoft’un Windows 10 için sunduğu uygulamalarla yetinmesi gerekiyor.