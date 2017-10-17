Windows 10 Fall Creators Update yayınlandı

Microsoft’un Windows 10 Fall Creators Update güncellemesi çıktı ve artık indirilmeye hazır şekilde kullanıcılarını bekliyor. Yazılım devinin ilk testlerine geçtiğimiz nisan ayında başladığı yeni sürüm, şimdi tüm Windows 10 kullanıcılarının deneyimlemesi için dağıtıma çıkıyor.

Önceki güncelleştirmelerde olduğu gibi, Microsoft kademeli şekilde dağıtım gerçekleştirecek. Windows Update üzerinden PC’niz için güncelleştirmenin olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Eğer cihazınız uygunsa, o hâlde arka planda indirme işlemine başlanıyor. Daha sonra da güncelleştirmenin yükleneceği zamanın planlanması isteniyor.

Eğer cihazınız güncelleme planında yoksa, bu sizin dışarıda kalacağınız anlamına gelmiyor. Fall Creators Update güncelleştirmesini Microsoft’un Windows 10 sitesinden elle yükleyebilirsiniz. “Şimdi Güncelle” düğmesine tıkladıktan sonra güncelleme asistanıyla ilerleyebilirsiniz. Ayrıca Windows 10 Fall Creators Update’in final kopyasının ISO imajını da indirerek PC’nize temiz bir kurulum yapabilirsiniz.

Microsoft’un Windows 10 Fall Creators Update güncelleştirmesi birtakım yeni özellikler getiriyor. En önemli yenilik Windows Mixed Reality desteği oluyor, böylelikle işletim sistemini PC üreticilerinin bu güncellemeyle birlikte çıkarmaya başlayacakları karma gerçeklik başlıklarıyla uyumlu hâle getiriyor. Buna ek olarak Microsoft görev çubuğuna kişi rehberini entegre ediyor, Windows 10’un tasarımında, küçük animasyon efektlerinin de bulunduğu bazı düzenlemeler yapıyor.