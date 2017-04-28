Acer dün New York’ta düzenlediği next@acer adlı basın toplantısında 2017 okula dönüş dönemine yönelik ürün serilerini tanıttı. Şirketin tanıttığı yeni ürünler arasında dizüstü oyun bilgisayarları, ayrılabilir ve hepsi bir arada cihazlar, sanal gerçeklik başlığı gibi farklı ürünler bulunuyor.

Yeni AeroBlade 3D metal fan gibi yenilikçi termal teknolojiler Predator Triton 700dizüstü oyun bilgisayarının ultra ince boyutlarının geliştirilmesini performanstan ödün vermeden mümkün kılarken, patentli LiquidLoop sıvı soğutma sistemi Switch 5 ayrılabilir formdaki 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarın ve Aspire U27 hepsi bir arada bilgisayarın sessiz çalışmalarını ve ince profillerini korumalarını sağlıyor.

Başa giyilen Acer Windows Karma Gerçeklik ekranlarıyla Acer, dünyanın ilk herkese açık Windows Karma Gerçeklik gösterimini gerçekleştirdi. StarVR sanal gerçeklik başlığı yüksek çözünürlük ve doğal görüşe yakın görüntüleme alanıyla dikkat çekiyor. Toplantıya katılanlar John Wick Chronicles VR oyununu tamamen gerçekçi görünen tüfekler ve hareketli takiplerle oynama fırsatını elde ettiler.

Microsoft Windows Karma Gerçeklik Program Yönetimi Direktörü, VR öncüsü Mark Bolas sahneye çıkarak platformun fiziksel ve dijital dünyaları yeni ortamlar yaratmak için nasıl birleştirdiğini izleyicilerle paylaştı. Bu ortamlarda fiziksel ve dijital bir arada bulunuyor ve teknolojiyi kullanmada yeni bir yol elde etmek için birbirleriyle etkileşime geçiyorlar. Fiziksel evrenle bitlere ve dijital mantığa dayanan dijital evreni bir araya getirerek, dijital artık şimdi olduğu gibi bilgisayarlara, telefonlara ve televizyona bağlı kalmıyor.

Öte yandan Acer, Predator dizüstü oyun bilgisayarı serilerini oyun pazarındaki potansiyeli göz önünde bulundurarak geliştirmeye devam ediyor. Oyun donanımında sınırları zorlamak için termal teknolojiye olan ilgisini devam ettirerek, Acer’ın yeni AeroBlade 3D fanları yeni Predator Triton ultra ince dizüstü oyun bilgisayarı serisini ve uygun maliyetli Predator Helios dizüstü bilgisayarlarını mümkün kılıyor.

Yeni Predator Triton ultra ince dizüstü oyun bilgisayarı serisinin ilk cihazı olan Predator Triton 700 ise standart voltajlı 7. nesil Intel Core işlemciler ve en yeni NVIDIA GeForce GTX 10-Serisi grafik işlemci birimini barındırırken, hava akımını yüzde 35 oranında arttıran, fakat cihaz içerisinde daha az alan kaplayan, ikili AeroBlade 3D metal fanlar sayesinde yalnızca 18 mm yükseklikte alüminyum bir kasaya sahip.

Oyun monitörleri tarafında ise Acer, NVIDIA G-SYNC HDR ve Acer HDR Ultra teknolojileriyle oyun ekranlarını yeni bir seviyeye taşıyan Predator X27’yi tanıttı. Quantum Dot teknolojisine sahip olan Predator X27, şirketin belirttiğine göre çarpıcı ölçüde daha canlı görseller sunmak için daha yüksek parlaklığa sahip daha geniş renk aralığı, daha derin renk doyması ve doğruluk sunmaktadır.

Acer, aynı zamanda mayıs ayından itibaren performans odaklı Aspire GX masaüstü bilgisayarlarının sorunsuz günlük eğlence ve oyunlar için grafik ağırlıklı görevlerin altından kalkabilen güçlü yeni AMD Ryzen 7 1700X işlemcilerle temin edilebileceğini duyurdu.

Yenilikçi LiquidLoop soğutma sistemi donanımına sahip Acer’ın ilk ayrılabilir 2’si 1 arada cihazı olan Switch Alpha 12’nin büyük beğeni görmesi üzerine, Acer yeni Acer Switch 5’in tanıtımını yaptı. Selefi gibi, bu 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar da Intel Core işlemci seçenekleriyle, fansız bir şekilde çalışıyor. Acer ayrıca fansız teknolojiyi ilerleterek, 2017 iF Tasarım Ödülünü kazanan ultra ince Acer Aspire U27 hepsi bir arada bilgisayarın yapımını da gerçekleştirdi.

Switch 5, Acer’ın hem iş hem de hareket halinde eğlence arayanların ihtiyaçlarını karşılayacak performansı sağlamak için yedinci nesil Intel Core i7 ve i5 işlemcilerle birlikte sunuluyor. Acer’ın patentli, otomatik geri çekilen dayanağı ile Switch 5’in görüntüleme açısı tek elle kolayca ayarlanabiliyor ve her durumda fazladan rahatlık sağlıyor.

Aspire U27 ise elmas kesim v-biçimli metal standa sahip bir ultra ince, 12 mm kalınlıklı gövdeye sahip. Evde bilgisayar kullanımına odaklanıyor ve eğlenceye, Acer’ın belirttiğine göre yeni bir boyut getiriyor. 27 inç Full HD geniş görüntüleme açılı ekran ile güçlü, derin bas tonları veren özel tasarımlı bir subwoofer barındıran bu hepsi bir arada cihaz yüksek bir multimedya deneyimi sunuyor.

4K çözünürlüklü içerikler giderek daha fazla kişinin erişimine açılıyor. Bu nedenle Acer da ekran portföyünü hem medya tüketimi hem de içerik yaratıcılığı için genişletiyor. Acer, ev sinema sistemi tutkunları için yeni H7850 ve V7850 4K projektörlerin yanı sıra yaratıcı profesyoneller için ProDesigner PE320QK 4K LED monitörünü tanıttı.

Acer H7850 ve V7850 projektörler ana akım ses/video meraklılarına olağanüstü değer ve performans sunmak amacıyla 4K Ultra Yüksek Tanımlı (UHD) çözünürlüğe ve HDR uyumluluğuna sahip. Yeni ProDesigner PE320QK monitör olağanüstü kontrast için Acer HDR Xpert teknolojisini içeriyor ve tasarım odaklı profesyoneller için çekici ZeroFrame tasarımı sunuyor.