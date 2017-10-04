Samsung, Microsoft’un dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği karma gerçeklik odaklı etkinliğinde yeni Windows Mixed Reality başlığının duyurusunu gerçekleştirdi.

Daha önce Acer, Asus, HP, Dell ve Lenovo gibi şirketlerden çeşitli başlıklar görmüştük. Samsung Odyssey adını verdiği başlıkta ise rakiplerinden ayrılmasını sağlayacak bazı güçlü özellikler sunuyor.

Bu özelliklerin başında çift OLED ekran geliyor. Samsung, her bir panelde 1400 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Buna 110 derece gibi daha geniş bir görüş açısı da eşlik ediyor.

Tüm bu eklentiler sayesinde başlığın sunduğu VR deneyimleri rakiplerine göre daha iyi olacaktır. Çünkü diğer ürünler genel olarak göz başına 1400 x 1400’lük görüntü ve 95 derecelik görüş açısı sunuyor. Ayrıca bunlar sayesinde Samsung’un başlığı biraz daha HTC Vive ve Oculus Rift’in rakibi hâline geliyor.

Üstelik Samsung başlığın tabanına, tıpkı Rift’te olduğu gibi bir IPD ayarlama aracı da eklemiş. IPD ayarlayıcısı sayesinde iki lens arasındaki mesafeyi değiştirmek, böylelikle sanal gerçeklik deneyimi için daha keskin bir görüntü elde etmek mümkün oluyor.

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Oculus Rift’e benzer bir deneyim sunmak adına ilerleyen Samsung, Odyssey başlığa dahili kulaklıklar da ekliyor. Hatta ürünün fiyatı da Oculus Rift’e yakın belirlenmiş. Samsung’un Windows Mixed Reality başlığının fiyatı, dahili hareket kumandalarıyla birlikte 499 dolar olarak belirlenmiş.

Samsung Odyssey başlık 6 Kasım’da yurt dışında satışa sunulacak. Başlığın çalışması için, yüklü olan bilgisayarda, 17 Ekim’de çıkacak Windows 10 Fall Creators Update güncelleştirmesinin yüklü olması gerekiyor.