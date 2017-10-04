Microsoft daha önce 3 Ekim’de gerçekleştireceğini duyurduğu Windows Mixed Reality etkinliğini ABD’nin San Francisco şehrinde gerçekleştirdi. Microsoft etkinlikte sanal gerçeklik alanında önemli bir satın almayı gerçekleştirdiğini duyurdu. Aynı zamanda Samsung da Windows Mixed Reality başlığını bu etkinlikte ilk kez gözler önüne çıkardı.

Microsoft sanal gerçeklik tabanlı sosyal ağ AltspaceVR’ı satın alıyor

Microsoft, AltspaceVR’ı satın aldığı bilgisini paylaştı.

Sanal gerçeklik tabanlı bu sosyal ağ önemli açık oturum veya programları birlikte izleme gibi birlikte sanal olarak gerçekleştirilen deneyimler sunuyor. AltspaceVR ekibiyle birlikte sahneyi paylaşan Microsoft yöneticileri, dünyanın rakipsiz karma gerçeklik komünitesini kurmak istediklerini söyledi. Şu an için AltspaceVR’ı kapatma gibi bir plan bulunmuyor. Bu platform PC ve Mac’te iki boyutlu modda, aynı zamanda HTC Vive, Oculus Rift, Daydream by Google ve Samsung Gear VR gibi sanal gerçeklik cihazlarında erişilebilir olmaya devam edecek.

Hatta Microsoft kitleyi daha da canlandırmaya odaklanacağını ve AltspaceVR’ın sanal gerçeklikte takılmak isteyenler için canlı bir yer olarak kalmasını sürdüreceğini dile getirdi.

Halo: Recruit deneyimi geliyor

Microsoft bu ay içinde Halo’yu Windows Mixed Reality cihazlarında sunacağını açıkladı. Halo: Recruit 17 Ekim’de ücretsiz olarak indirilebilecek. 343 industries Halo deneyiminin oluşturulmasından sorumlu olacak. Ancak çıkarılacak içerik eksiksiz bir Halo oyunu sürümü olmak yerine, Halo’nun sanal gerçeklikte nasıl olacağına yönelik bir bakış niteliğini taşıyacak.

ABD’deki kullanıcılar bu deneyimi ülke çapındaki Microsoft Mağazalarında yaşayabilecekler. Aynı zamanda uyumlu bir karma gerçeklik başlığını elde edenler de içeriği Windows Mağaza’dan indirip deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Windows Mixed Reality başlık ön siparişleri açılıyor

Microsoft, Halo haberinin yanı sıra yeni Windows Mixed Reality başlıklarının ne zaman sipariş edilmeye başlanacağını da açıkladı. 3 Ekim tarihi itibarıyla kullanıcılar Acer, Dell, HP ve Lenovo tarafından duyurulmuş olan Windows Mixed Reality başlıklarının siparişlerini geçebilecekler. Bu başlıklar için gerekli olan yazılım desteği de Windows 10 Fall Creators Update güncelleştirmesiyle birlikte gelecek. O güncelleme de 17 Ekim’de yayınlanacak.

Microsoft’un karma gerçeklik platformu artırılmış gerçeklik ile sanal gerçekliğin bir birleşimi olma özelliğini taşıyor. Bu başlıklar dahili sensörleri sayesinde fiziksel konumunuzu takip ediyor, odaya yerleştirmek için dış sensörlere ihtiyaç duymuyor. Oyun oynamadan önce büyük bir alan gerekmiyor veya kurulum için saatler harcanmıyor. Başlığı destekleyen bir Windows PC’ye takmak yeterli oluyor.

Windows Mixed Reality başlıklarının yurt dışı fiyatı 299 dolardan başlıyor. Bunları yurt dışında Microsoft Store ve Microsoft.com’da bulmak mümkün oluyor.

Samsung Odyssey tanıtıldı

Samsung da Windows Mixed Reality başlığını bu etkinlikte resmen tanıttı.

Acer, Asus, HP, Dell ve Lenovo gibi şirketler Windows Mixed Reality başlıklarının duyurusunu gerçekleştirmişti. Samsung da yeni ürünü Odyssey ile bunların arasına katılmış oldu.

Odyssey, sahip olduğu 1400 x 1440 piksel çözünürlüklü ve 110 derece görüş açılı çift OLED ekran ile diğerlerinden ayrılıyor. Samsung, başlığın tabanına IPD ayar mekanizması da yerleştirmiş. Böylelikle iki lens arasındaki uzaklığı ayarlayarak sanal gerçeklik için daha keskin görüntü elde etmek mümkün oluyor.

Bu özellikler başlığı makul fiyatlı bir seçenek olmaktan çıkarıp biraz daha Oculus Rift seviyesine çıkarıyor. Ayrıca Samsung Odyssey başlığına kulaklıkları da dahil etmiş. Oculus Rift’ten bahsetmişken, Samsung’un başlığı onunla aynı seviyede fiyatlandırılmış. 499 dolarlık fiyata hareket kumandaları da dahil ediliyor. 6 Kasım’da piyasaya sunulacak bu ürünün çalışması için de 17 Ekim’de çıkacak Windows 10 Fall Creators Update güncelleştirmesi gerekecek. Ön siparişler ise 3 Ekim’de alınmaya başlandı.

Intel’den 2018 Kış Olimpiyatları adımı

Intel, gelecek yıl Kış Olimpiyatları için bir Windows Mixed Reality deneyimi sunmayı planladığını açıkladı. Şirketin sözücüsü, Microsoft’un Mixed Reality etkinliğine sanal gerçeklikte katıldı. Ne var ki, nasıl bir deneyim sunulacağı konusunda detay paylaşmadı.