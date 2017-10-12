Oculus Connect konferansında konuşan Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, sanal gerçeklikle ilgili hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Zuckerberg, 1 milyar kişiyi sanal gerçeklikle buluşturmak istediklerini dile getirdi.

1 milyar kişi büyük bir hedef olarak nitelenebilir. Ancak bu durum ortada büyük bir potansiyel olmadığı anlamına gelmiyor. Bugüne kadar tüm dünyada birkaç milyon sanal gerçeklik başlığı satılmış durumda. Facebook’un çatısı altındaki Oculus’un çıkarttığı Rift’in satış rakamı da yaz ayları itibarıyla 1 milyon seviyesinde seyrediyor. Dolayısıyla pazarın henüz emekleme aşamasında olduğunu söylemek yanlış bir önerme olmayacaktır.

Oculus’un yeni duyurduğu sanal gerçeklik başlıkları da Mark Zuckerberg tarafından belirlenen hedeflerin gerçeğe dönüşmesine yardımcı olabilir. Oculus’un 199 dolarlık fiyat etiketiyle önümüzdeki yıl satışa sunacağı bağımsız sanal gerçeklik başlığı Go, daha fazla kişiyi sanal gerçeklikle buluşturma konusunda ciddi bir potansiyel taşıyor.

Mark Zuckerberg sanal gerçekliğin benimsenmesi için sıkı çalışıyor

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, sanal gerçekliğin benimsenmesi adına oldukça sıkı çalışıyor. Spaces ile Facebook’u sanal gerçekliğe taşımaya çalışan CEO, sanal gerçekliğin getireceği imkânları da insanlara anlatıyor. Ancak bu çalışmalar kimi zaman tepkiyle karşılanabiliyor. Zuckerberg’in kasırganın vurduğu Porto Riko’ya sanal gerçeklik yoluyla yaptığı ziyaret tepki çekmiş ve Zuckerberg daha sonrasında özür dilemişti.