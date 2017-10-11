Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, kasırganın vurduğu Porto Riko’yu sanal gerçeklikle ziyaret ederek daha önce benzeri pek görülmemiş bir işe imza atmıştı. Bu sıra dışı hareket, kimi çevrelerce “duyarsız” olarak nitelenmiş ve Zuckerberg bu nedenle eleştirilmişti. Görünen o ki, Facebook CEO’su da yaptığı hareketin yanlış olduğunu düşünüyor.

Sanal gerçeklikle yapılan turun gösterildiği videoya yapılan bir yorumu yanıtlayan Zuckerberg, amacının ve yaptığının pek örtüşmediğini belirtti. Sanal gerçekliğin farkındalık yaratabileceğini ve aynı zamanda yardım kuruluşlarıyla bir kurtarma ortaklığı kurulmasını sağlayabileceğini göstermek istediğini söyleyen CEO, bu amacının yaptığı sunuma yansımadığını dile getirdi.

Mark Zuckerberg kendisine yönelik öfkenin nedenini anlayabildi mi?

Mark Zuckerberg, sanal gerçeklik ile yaptığı Porto Riko turundan sonra özür dilemek için fazla zaman kaybetmedi. Bu da Facebook CEO’sunun iyi niyeti konusunda akıllarda pek şüphe bırakmadı. Yine de, yaptığı açıklama Zuckerberg’in insanları ilk etapta neyin kızdırdığını tam anlamıyla kavrayamadığını düşündürüyor.

Mark Zuckerberg özür dilese de, bazıları için sanal gerçeklik turu hâlâ bir sorun olmaya devam ediyor. Eşine pek rastlanmayan türden bir doğa olayı olan Maria Kasırgası, Porto Riko’nun altyapısını büyük ölçüde yerle bir etti ve kayıplara neden oldu. Böylesine bir trajediyi sosyal sanal gerçeklik için yapılan bir demoda kullanmak, iyi niyetli olsa bile, duyarsızca yapılmış bir eylem gibi görünüyor. Bu durum sanal gerçekliğin veya diğer teknolojik gelişmelerin ciddi sorunlara dikkat çekmek adına kullanılamayacağı anlamına gelmiyor. Ancak Facebook’un yaşadığı deneyim, şirketlerin insanların acılarına saygılı olması gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor.