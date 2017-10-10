Mark Zuckerberg bir Oculus Rift’i kafasına geçirdi ve Facebook’un yeni sanal gerçeklik platformu Facebook Spaces’ı kullanarak kendisini Porto Riko, Ay ve kendi evine ışınladı. Bu anları da Facebook üzerinden canlı yayınlayarak henüz yaygın kullanım bulmayan bir sosyal ağ özelliğinin tanıtım niteliğinde gösterimini gerçekleştirmiş oldu.

Ne var ki, Zuckerberg’in gösterim için seçtiği konumlar tartışmaya açık gibi görünüyor. Özellikle de Porto Riko gibi, yakın zamanda ciddi bir felaket geçirmiş olan bir yerin sanal gerçeklik tanıtımında diğer insanlara gösterilmesi bazılarının tepkisini çekebilir.

Zuckerberg ilk olarak, Facebook’un sosyal sanal gerçeklik şefi Rachel Franklin ile birlikte Porto Riko’ya gitti. Burada NPR tarafından çekilmiş ve Maria Kasırgası sonrasındaki yıkımı gösteren bir 360 derecelik video önünde durdu. Facebook kurucusu burada şirketinin yardım faaliyetleri olarak neler yaptığını kısaca anlattı. Ancak görünürde bunların tümünü anlatan Zuckerberg’in kendisi değil, onun karikatürü oldu. Bu da olayın ciddiyetine ister istemez biraz olsun gölge düşürüyor.

Aslında karikatür tarzında karakterler kullanmak Facebook Spaces’ın günlük kullanımı için elverişli olabilir. Ancak söz konusu kasırga sonrası yardım faaliyetlerini konuşmak olunca, özellikle de karikatür karakteriyle ekranın karşısında olan dünyanın en zenginlerinden bir tanesi olunca, bu durum bazı insanlarda olumsuz etkiye neden olabilir. Üstelik Zuckerberg’in söylediği, “Sanki gerçekten Porto Riko’da gibiyiz.” şeklindeki ifadeler de durumu biraz daha karmaşık hâle getiriyor.

Facebook’un Porto Riko’ya yaptığı yardımlardan bahsettikten sonra, Zuckerberg ve Franklin kendilerini önce Ay’a, daha sonra da Zuckerberg’in oturma odasına, köpeğinin ne yaptığına bakmak için ışınladılar. Yayın bir noktada kesilince, yeniden başlatılmak zorunda da kaldı.

Facebook Spaces geçtiğimiz nisan ayında, platformun ilk kez gösterildiği Oculus Connect konferansıyla birlikte deneme sürecine girmesinden yaklaşık bir yıl sonra resmi bir özellik olarak duyuruldu. Yeni bir Oculus Connect konferansı çarşamba günü düzenlenecek, Türkiye saatiyle akşam 8’de de açılış toplantısı yapılacak. Facebook’un gerçekleştirdiği son sanal gerçeklik canlı yayını, Facebook Spaces için yeni bir şeyler planlandığını işaret ediyor.