Facebook Spaces: Sanal gerçeklikte sosyal deneyimin ilk adımı

Oculus’u satın almasının üstünden geçen üç yılı aşkın zamanın ardından Facebook, insanların çevrim içi kimlikleriyle derin şekilde iç içe geçen bir ürün hâline geldi. Facebook bugün temel ürününe eklediği ilk önemli sanal sosyal gerçeklik entegrasyonu ile önemli bir dönüm noktasına ulaşmış oldu.

Facebook Spaces, bugün itibarıyla Oculus Rift + Touch ürününde kullanıma sunuldu. Bu yeni servis, Facebook’un sosyal etkileşim yollarını üç boyutlu sanal alanlara getirmeye yönelik stratejisinin ilk meyvesi olarak nitelendiriliyor.

Spaces ile Oculus ekosistemindeki kullanıcılar Facebook hesaplarını bağlayabilecekler ve iletişimin sadece sohbet mesajlarıyla sınırlı olmadığı, ses ve vücut dilinin de işin içine girdiği bir ortama giriş yapacaklar.

Uygulamada, Facebook hesaplarına giriş yapmış en fazla dört kullanıcı bir “mekan” oluşturabiliyor. Burada sohbet, çizim yapma, 360 derece videoları izleme, Messenger üzerinden video görüşmeleri yapma, karikatür tarzındaki avatarlar (son zamanlarda etiketlendiğiniz fotoğraflara göre oluştulabiliyor) ile sanal selfie fotoğraflar çekme gibi imkanlar sunuluyor.

Spaces ilk etapta Oculus Rift üzerinde kullanılabiliyor, ancak zamanla diğer VR platformlarına da gelecek. TechCrunch’ın belirttiğine göre, Facebook ürün yöneticisi Mike Booth, her sanal gerçeklik platformunda bulunmak istediklerini söylüyor. Anlaşılıyor ki, Facebook, popüler sanal gerçeklik donanım platformuna sahip olmasına rağmen, sanal gerçeklik alanının Apple’ı değil, Google’ı olmak istiyor.

