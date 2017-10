Oculus VR, ABD’nin San Jose şehrinde düzenlediği Connect 4 etkinliğinde yeni VR başlığı Oculus Go’nun tanıtımını gerçekleştirdi.

Oculus da bu yeni başlığıyla birlikte bağımsız VR başlığı duyuran üreticiler arasına katılmış oldu. Adında yer alan “Go” gelimesinden de anlaşılacağı üzere Oculus Go, Gear VR benzeri cihazların sunduğu mobil VR deneyimiyle Oculus Rift gibi, PC gereksinimi duyan üst sınıf başlıkların arasında bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Oculus Go Kasım 2017’den itibaren geliştiricilerin erişimine açılacak. Son kullanıcıların bu yeni sanal gerçeklik başlığına erişimi ise 2018’den itibaren mümkün olacak.

Oculus yöneticisi Hugo Barra, Oculus Go’nun sanal gerçekliği günlük kullanımın bir parçası hâline getireceğini söyledi. Kullanım için herhangi bir telefon ya da PC gerekmiyor. Ayrıca piyasadaki mevcut VR başlıklarıyla karşılaştırıldığında da daha makul bir fiyat seviyesinde bulunuyor. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Oculus Connect etkinliğinde VR kullanarak bir milyar kişiye ulaşma hedeflerinin olduğunu söylemişti. Oculus Go da bu amaca hizmet edecek gibi görünüyor.

Oculus Go’nun kumaş kaplı bir yüzeyi ve aynı zamanda yumuşak elastik kayışı bulunuyor. Ayrıca yeni bir optik tasarım kullanılıyor. Lensler Oculus Rift’te olduğu gibi yeni nesil parçalardan seçiliyor. Ayrıca Rift ile aynı görüş açısına sahip olacak, ancak parıldamalar da büyük oranda azaltılacak.

Diğer özellikler arasında 2560 x 1440 WQHD çözünürlüklü, hızlı geçişli LCD ekran ve entegre ortamsal ses deneyimi bulunuyor. Yani, ses sürücüleri doğrudan sanal gerçeklik başlığına entegre ediliyor. Ayrıca entegre kameralar sayesinde, bilgisayar görüşünü kullanarak pozisyon takibi ve tahmini de yapabilecek.

Hugo Barra, Gear VR için geliştirilmiş olan uygulamaların Oculus Go ile de uyumlu olacağını söyledi. Ayrıca Gear VR’ın uzaktan kumandasına benzeyen bir kumanda da ürünle birlikte gelecek. Bu durum, geliştiricilerin Oculus Go ve Gear VR için aynı anda uygulamalar ve deneyimler geliştirebileceğini gösteriyor.

Oculus Connect’ten önce Facebook’un, geçen yıl gösterdiği Santa Cruz kod adlı bir bağımsız VR başlığı prototipi bulunuyordu. Ne var ki, Oculus Go’nun o başlıktan çok farklı olduğu görülüyor. Bu başlıkta içten dışa izleme veya hareket kumandaları bulunmuyor. Diğer bir deyişle Santa Cruz, Oculus Go’dan ayrı ve farklı bir proje. Zaten Facebook da Oculus Connect’de Santa Cruz’un yeni bir versiyonunu tanıttı.

Oculus Go’nun 199 dolarlık fiyat etiketi bulunacak ve 2018’de piyasada olacak. ABD’de Oculus Rift 399 dolar, Samsung Gear VR ise 199 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Özellikle Gear VR ile rekabet edeceğini söyleyebiliriz.

Oculus Go, our first standalone VR product. Lightweight, superb visual clarity, integrated spatial audio, $199. Ships in 2018 pic.twitter.com/xBYoGGPoyB

— Hugo Barra (@hbarra) October 11, 2017