Instagram’ın en popüler kullanıcılarından biri olan Selena Gomez’in hesabı, geçtiğimiz hafta saldırganlar tarafından ele geçirilmişti. Gomez’in hesabının bir Instagram açığı üzerinden ele geçirildiği ve bu açığın tahmin edilenden çok daha fazla kişiyi etkilediği ortaya çıktı. Söz konusu açık, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu milyonlarca Instagram kullanıcısının iletişim bilgilerinin internete sızmasına yol açtı.

Instagram’dan yapılan ilk açıklamada, sorunun sadece onaylanmış hesap sahiplerini etkilediği belirtilmişti. Ancak şirket bir süre sonra onaylanmamış hesapların da saldırıdan etkilendiğini duyurdu.

Açığın duyurulmasından birkaç saat sonra, bilgisayar korsanları Doxagram isimini taşıyan ve içinde arama yapılabilen bir veri tabanı oluşturdu. Dileyenlere 10 dolar karşılığında veri tabanında arama gerçekleştirme imkânı sunan korsanlar, ilk etapta 1000 kişinin iletişim bilgilerini veri tabanına yerleştirdi. Korsanlar The Daily Beast’e yaptıkları açıklamada, Instagram’ın en çok takip edilen 50 hesabının iletişim bilgilerini paylaştıklarını belirttiler.

Instagram’dan yapılan açıklamada, açıktan etkilenen hesapların sayısı konusunda kesin bir rakam verilmedi. Şirket sadece “küçük bir oran”dan bahsetmekle yetindi. Korsanlar ise toplam aktif kullanıcı sayısı 700 milyonu geçen Instagram’ın 6 milyon kullanıcısına ait iletişim bilgilerine ulaştıklarını duyurdular. Instagram, saldırı sonucunda kullanıcı şifrelerinin internete sızmadığının altını çizdi.

Doxagram hâli hazırda çevrim dışı durumda. Sitenin yeniden yayına geçip geçmeyeceği bilinmiyor. Instagram’dan da bu konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

Instagram açığı Neymar’dan Leonardo Di Caprio’ya kadar pek çok ismi etkiledi

Instagram’daki açık yüzünden iletişim bilgileri internete düşen ünlü isimlerin listesi ise oldukça uzun ve renkli. Listede dikkat çeken isimlerden bazıları şunlar: Emma Watson, Emilia Clarke, Zac Efron, Leonardo DiCaprio, Channing Tatum, Harry Styles, Ellie Goulding, Victoria Beckham, Beyoncé, Lady Gaga and Rihanna, Taylor Swift, Katy Perry, Adele, Snoop Dogg, Britney Spears, Floyd Mayweather, Zinedine Zidane, Neymar, David Beckham ve Ronaldinho.