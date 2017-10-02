Amazon Echo’nun gösterdiği beklenmeyen başarı, ortaya “akıllı hoparlör” olarak nitelenen bir ürün kategorisinin çıkmasını sağladı. Pek çok şirket Echo’ya rakip olarak nitelenebilecek ürünler çıkarmak için kolları sıvarken, Google bu konuda elini çabuk tutanlardan biri oldu. Google Amazon Echo’ya rakip olarak konumladığı akıllı hoparlörü Home’u geçtiğimiz yıl kasım ayında piyasaya sürmüştü.

Aradan geçen neredeyse 1 yıllık dönemde Google henüz Amazon Echo’ya yaklaşabilmiş değil. Son rakamlara göre, akıllı hoparlör pazarının zirvesinde yüzde 70’lik pay ile Amazon bulunuyor. Google Home ise pazarın yüzde 25’ini kontrol ediyor. Amazon pazar lideri olmasına rağmen portföyünü genişletmeyi ve yenilemeyi sürdürüyor. Rakibinin dönüşümü Google’ı da bu konuda adım atmaya teşvik ediyor.

Amazon bir süre önce Echo Show modelini tanıtmış ve akıllı hoparlöre bir de ekran eklemişti. Google, geçtiğimiz hafta Echo Show için YouTube desteğini sonlandırma kararı almış ve buna gerekçe olarak Amazon’un kanallara abone olma imkânını sunmamasını ve otomatik oynatmanın devredışı bırakılmasını göstermişti. Ancak komplo teorisyenleri, Google’ın bu hamlesinin altında başka bir motivasyon arıyor.

Dedikodulara göre, Google Amazon Echo Show için sunduğu YouTube desteğini çıkaracağı rakip ürüne avantaj sağlamak adına sonlandırdı. Söz konusu hoparlörün “Manhattan” kod adını taşıdığı, 7 inçlik bir ekrana sahip olduğu ve YouTube, Google Fotoğraflar ve hatta Netflix gibi uygulamaları ön yüklü olarak sunacağı iddia ediliyor. Tıpkı Google Home gibi, bu ürünün de evdeki akıllı cihazları ve eşyaları kontrol edebilmesi öngörülüyor. Akıllı hoparlörün Android işletim sistemini taşıyacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Google Amazon Echo Show’a rakip olacak ürününü 4 Ekim’de tanıtabilir

Google’ın söz konusu ürünü 2018’in ortalarında çıkarmayı planladığı, ancak akıllı hoparlör pazarında artan rekabet nedeniyle bu tarihi öne çekebileceği belirtiliyor. Microsoft Invoke, Apple HomePod gibi ürünler önümüzdeki dönem akıllı hoparlör pazarındaki rekabeti iyiden iyiye artıracak gibi görünüyor. Bu nedenle internet devinin olası tanıtım tarihini öne çekme ihtimali kulağa şaşırtıcı gelmiyor. Google Amazon Echo Show ile rakip olacak ürününü 4 Ekim’de gerçekleştireceği etkinlikte tanıtabilir.