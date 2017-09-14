Apple‘ın yeni iPhone’larını tanıtmasının ardından akıllı telefon dünyasında gözler Google’ın vereceği cevaba çevrildi. Mountain View merkezli şirket, yeni Pixel telefonlarının tanıtılacağı tarih konusunda resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak Boston’daki bir reklam panosu, merak edilen tarihi şirketten önce duyurmuş gibi görünüyor. Panodaki bilgiye göre, Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL 4 Ekim’de gözler önüne çıkacak.

Söz konusu reklam panosunda telefonların tasarımına dair herhangi bir ipucu bulunmuyor. Panoda beyaz fonun üzerinde “Telefonunuzun daha fazlasını isteyin” yazısı, G şeklindeki Google logosu ve 4 EKim tarihi görülüyor.

Pixel 2’nin geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Pixel ve Pixel XL’i üreten HTC tarafından üretildiği söyleniyor. Akıllı telefonda 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü 5 inç ekranın, Qualcomm Snapdragon 835 yonga setinin, Adreno 540 grafik işlemcisinin, 4 GB RAM’in ve 64 GB dahili depolama alanının bulunması bekleniyor.

Akıllı telefonun arkasında 12 megapiksel çözünürlüklü bir kameranın bulunacağı ve bu kameranın elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip olacağı söyleniyor. Böylelikle kameranın düşük ışıklı ortamlarda daha iyi performans sergilemesi bekleniyor. IP68 sertifikasına sahip telefonun 1,5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar çalışabileceği, “daima açık” bir ekran taşıyacağı, kulaklık jakı barındırmayacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkacak telefonda Google’ın yapay zekâ tabanlı Google Lens uygulaması da yer alacak.

Google Pixel 2 XL LG imzası taşıyabilir

Pixel 2 XL’in ise Google’ın daha önce de birlikte çalıştığı LG tarafından üretildiği söyleniyor. Çerçeveleri küçültülmüş ancak boyutu büyümüş ekran dışında Pixel 2 ve Pixel 2 XL arasında somut bir farkın olması beklenmiyor.