Xiaomi Mi Mix 2 ve Mi Notebook Pro ile birlikte başka bir ürünü daha tanıttı. Şirket, son zamanların popüler trendi olan çift arka kamerayı arayanların karşısına Mi Note 3’ü çıkardı. 5.5 inç ekrana sahip Xiaomi Mi Note 3, çift arka kameranın yanı sıra büyük ekran beklentisi olanlara da hitap ediyor.

Amiral gemisi telefonu Mi 6’da 5.15 inç ekrana yer veren Xiaomi, Mi Note 3’te tercihini 5.5 inç kameradan yana kullandı. Ekran boyutunu artıran şirket, Mi 6’nın 1920 x 1080 piksellik ekran çözünürlüğünü ise değiştirmedi.

Mi Note 3’ün ekran boyutuna ek olarak Mi 6’dan ayrıldığı bir diğer alan da kamera oluyor. Akıllı telefonun arkasında 12 megapiksel çözünürlüklü iki kamera bulunuyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise 16 megapiksele yükseliyor.

Mi 6’daki Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, Mi Note 3’te yerini Snapdragon 660 işlemciye bırakıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Xiaomi Mi Note 3 2499 yuan karşılığında satılacak

Mi Note 3, Xiaomi’nin ana vatanı Çin’de 2499 yuan (1305 TL) karşılığında satılacak. Telefonun Çin dışında hangi pazarlarda satılacağı ise henüz bilinmiyor.