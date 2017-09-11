Xiaomi Çin’de düzenlediği Mi etkinliğine, beklendiği üzere yeni çerçevesiz ekranlı Android telefonu Xiaomi Mi Mix 2’nin resmi duyurusunu gerçekleştirdi. Bununla birlikte bir de Mi Notebook Pro dizüstü bilgisayarın tanıtımı yapıldı.

Yakın zamanda Mi Mix 2 ile ilgili epey sızıntı ve konsept tasarım görmüştük. Ancak ortaya çıkan ürün geçen yılın sonlarına doğru gelen orijinal Mi Mix modeline göre faraklı bir tasarıma sahip olmadı. Ancak işin iyi tarafı, Mi Mix 2’de ekran gövdeye göre daha geniş bir alan kaplıyor. Bununla birlikte telefon selefine göre daha küçük hacimli bir gövdeyle geliyor.

XIAOMI MI MIX 2 1 of 5

İlk Xiaomi Mi Mix modelinde 6.4 inç, 2040 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran bulunıyordu. Mi Mix 2’de ise 5.99 inç, 2160 x 1080 piksel çözünürlüklü Full HD+ ekran bulunuyor. Bu ekran LG G6’da olduğu gibi 18:9 görüntü oranına sahip, ancak QHD yerine Full HD+ gibi daha düşük bir çözünürlük görüyoruz. Xiaomi, Google’ı bu sıra dışı ekran görüntü oranını Android uyumluluk gereksinimleri arasına eklemeye ikna etmesiyle övünüyor.

Xiaomi, Mi Mix 2’nin gövdesinin 5.5 inç’lik, 16:9 ekranlı bir telefonla aynı alana sahip olduğunu söylüyor. Şirket bu tasarıma ekranın alt çerçevesinin kapladığı alanı azaltarak erişiyor. Alt bölümde yer alan kesim, ekranı saran tek çerçeve alanı olarak dikkat çekiyor ve bu alan şimdi daha da daraltılmış şekilde karşımıza çıkıyor.

İlk bakışta Mi Mix 2’de selefine göre fazla bir değişiklik olduğunu anlamak zor oluyor. Bu arada bir başka iyi haber de Xiaomi’nin 5 megapiksel çözünürlüklü ön kamerayı buraya yerleştirmek için çerçeve genişliğini geniş tutmak zorunda kalmaması. Mi Mix 2’de “film üstü yonga” olarak adlandırılan bir teknoloji kullanılıyor. Bu sayede Xiaomi ekranın sürücüsünü alt kısım yerine ekran panelinin arkasına yerleştirmeyi başarmış. Bu alan tasarrufu sayesinde yeni telefonun ekranının altında kalan alan yüzde 12 oranında küçülüyor.

Ekranın dışında Xiaomi Mi Mix 2, 2017 model bir amiral gemisi telefondan beklenen özellikleri sunuyor. Qualcomm Snapdragon 835 işlemciyle çalışan telefonda 6 ya da 8 GB RAM bulunuyor. Depolama alanı seçenekleri de 64, 128 ve 256 GB olarak sıralanıyor. Ana kamera da hayal kırıklığı yaratacak türden, çünkü f/2.0 diyafram açıklıklı 12 megapiksel kamerayla geliyor. Xiaomi, bu telefonun 43 LTE bandını desteklediğiyle de övünüyor. Bu da telefonun dünya çapında geniş bir kullanım alanı bulabileceğini gösteriyor.

Xiaomi bu telefonun nispeten ucuz fiyatıyla övünüyor. Geçen yıl Mi Mix’in 4 GB RAM, 64 GB ROM modeli 3499 RMB (1834 TL) fiyat etiketiyle çıkmıştı. Mi Mix 2’nin 6 GB RAM ve 64 GB ROM modeli ise 3299 RMB (1728 TL) üzerinden satışa sunulacak. 128 GB model 3599 RMB (1886 TL) ve 256 GB model de 3999 RMB (2096 TL) fiyat etiketleriyle alıcı bulacak.

Bu arada Xiaomi telefonun 4699 RMB (2462 TL) fiyata sahip özel üretim versiyonunu da çıkarıyor. 8 GB RAM barındırmasının dışında siyah ya da beyaz renkli bu özel üretim Xiaomi Mi Mix 2 metal değil, seramik yekpare gövdeyle geliyor.