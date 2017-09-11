Xiaomi geçtiğimiz yıl tanıttığı Mi Notebook Air ile dizüstü bilgisayar pazarına giriş yapmıştı. Söz konusu bilgisayarın Apple‘ın MacBook Air’ini hedefe yerleştirdiği, hem tasarımı hem de ismiyle anlaşılmıştı. Çinli üretici, bu yıl odak noktasını Apple MacBook Pro’ya kaydırmış gibi görünüyor. Xiaomi Mi Notebook Pro, Mi Mix 2 ile birlikte görücüye çıktı.

Mi Notebook Pro’nun 15.6 inç ekranı, ince çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Dizüstü bilgisayar, Intel’in en yeni nesil dört çekirdekli Core i7 işlemcisini taşıyor. RAM seçenekleri 16 GB’ye, dahili depolama seçenekleri ise 1 TB SSD’ye kadar uzanıyor. Grafik yükünü çeken ekran kartı seçenekleri arasında Nvidia GeForce MX150 de bulunuyor.

Mi Notebook Pro’nun izleme dörtgeninde parmak izi tarayıcısı da bulunuyor. 3’ü 1 arada kart okuyucusu, iki USB-C girişi, iki standart USB girişi ve tam ölçekli bir HDMI girişi de cihazda yer alıyor. Xiaomi kullanıcılara sadece dört adet Thunderbolt 3 USB-C girişi barındıran Apple MacBook Pro’dan daha fazla giriş seçeneği sunduğunu belirtmeyi ihmal etmiyor.

Xiaomi Mi Notebook Pro 6399 yuandan başlayan fiyatlar karşılığında satılacak

Mi Notebook Pro, Çin’de 6399 yuandan (3341 TL) başlayan fiyatlar karışılığında satılacak. Dizüstü bilgisayarın ne zaman ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.