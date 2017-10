Twitter’a “sonrası için kaydet” tarzında bir seçenek geliyor. BuzzFeed’in haberine göre, şirketin ürün sorumlusu Keith Coleman, önceki gece attığı bir tweet ile bu yeni özelliğin duyurusunu yaptı.

Coleman, insanların tweet’leri yer imlerine eklemelerini sağlayacak bir yöntemi uzun zamandır istediklerine dikkat çekti. Yeni özelliğin de onlara beğen düğmesine tıklatmaya gerek duymadan, istedikleri tweet’leri veya paylaşılmış haberleri, makaleleri daha sonra istedikleri zaman tekrar görüntülemelerini sağlayacağını ekledi.

???Fresh out of HackWeek and coming soon ? a new way to save tweets to read later. Been a top request (????!) The team would love your feedback as they dial in the design! #SaveForLater ? https://t.co/6oo2lhqFbW

— Keith Coleman ??? (@kcoleman) October 10, 2017