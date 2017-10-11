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Twitter’a “sonrası için kaydet” tarzında bir seçenek geliyor. BuzzFeed’in haberine göre, şirketin ürün sorumlusu Keith Coleman, önceki gece attığı bir tweet ile bu yeni özelliğin duyurusunu yaptı.

Coleman, insanların tweet’leri yer imlerine eklemelerini sağlayacak bir yöntemi uzun zamandır istediklerine dikkat çekti. Yeni özelliğin de onlara beğen düğmesine tıklatmaya gerek duymadan, istedikleri tweet’leri veya paylaşılmış haberleri, makaleleri daha sonra istedikleri zaman tekrar görüntülemelerini sağlayacağını ekledi.

Gerçekten de Twitter’da bir tweet’e denk geldiğimizde, bunu daha sonra tekrar görüntülemek ya da kayıt altına almak için yaptığımız hareket beğen düğmesine tıklatmak alıyor. Ancak bu durum bazen aslında beğenmediğimiz bir tweet’in bile beğenilmiş olarak algılanmasını ve sahibine de bu yönde bir geri bildirimin gitmesine sebep oluyor. Bu açıdan, Twitter’ın sonrası için kaydetme özelliği işe yarayacaktır.

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Twitter’ın ürün yöneticisi Jesar Shah da paylaştığı bir tweet ile bu yeni özelliğin nasıl çalışacağını gösterdi.

Bu yeni özellik, Twitter’ın 280 karakter sınırını duyurmasından kısa bir süre sonra geldi. Twitter, kullanıcıların kendilerini daha rahat şekilde ifade etmesi ve başkalarının da paylaşımları daha pratik biçimde kayıt altına alması için önemli adımlar atıyor. Bu değişiklikler zaman içinde tüm kullanıcılara sunulacak.