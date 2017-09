Twitter’da paylaşılan tweetler için 140 karakterlik bir sınır bulunuyor. Çoğu zaman aklımızdakileri bu kadar kısıtlı bir alanda aktarmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle ya kelimeleri kısaltma ya da tamamen silme yoluna gidiyor, ya da aktarmak istediklerimizi birbirine bağlantılı tweet dizileri şeklinde yayınlamayı tercih ediyoruz. Özellikle Türkçe gibi İngilizce’den farklı yapıdaki bir dilde 140 karakter sınırlamasının olumsuz etkileri daha fazla şekilde hissediliyor.

Twitter’ın 140 karakter sınırının ötesine geçecek birtakım projeleri olduğu yolunda söylentiler ortalıkta dolaşıyordu. En sonunda somut bir adım atıldı ve Twitter karakter sınırı için 140’tan 280’den çıkarmayı öngören adım için testler başladı. Eğer testler başarılı olursa, yeni karakter sınırı 280 olacak. Bu da Türkiye’deki kullanıcıların da düşüncelerini kendi dilleriyle daha rahat şekilde aktarmalarına olanak sağlayacaktır.

Twitter, konuyla ilgili olarak yayınladığı blog yazısında, özellikle Çince, Japonca, Korece gibi dillerde, kullanıcıların daha az karakterle akıllarındakini ifade edebildiklerini söylüyor. Ne var ki, İngilizce gibi dillerde ise aynı mesajı vermek için çok daha fazla karaktere ihtiyaç duyduklarına dikkat çekiyor.

Twitter, Japonca olarak atılan tweetlerin sadece yüzde 0.4’lük kısmının 140 karakter sınırına vardığını saptamış. İngilizce’de ise bu oran yüzde 9 olarak ölçülmüş. Japonca tweetlerin çoğu sadece 15 karakter uzunluğunda olurken, İngilizce tweetlerde ise ortalama 34 karaktere çıkıyor.

Yapılacak değişiklikle Twitter, kullanıcılara tweetlerinde biraz daha geniş alanlar tanımak istiyor. Bu değişiklikle birlikte atılacak tweetlerin sayısının da artması umuluyor.

“Araştırmamız şunu gösteriyor: Karakter sınırı İngilizce tweet atan çoğu kişi için sinir bozucu bir tecrübeye yol açarken, Japonca tweet atan kişiler için bir sorun teşkil etmiyor. Ayrıca, tüm pazarlarda gördüğümüz başka bir nokta da, insanlar düşüncelerini 140 karaktere sığdırmaya çalışmayıp karakter arttırabildiklerinde, daha fazla tweet atıyorlar. Bu muhteşem bir şey!”

Artırılmış karakter sınırı, sınırlamadan etkilenen tüm dillerde test edilecek. Yani Çince, Japonca, Korece gibi diller testte yer almayacak.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, yeni karakter sınırına uygun şekilde paylaştığı tweet ile bu kararı neden aldıkları konusunda kısa bir bilgi verdi.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu

— jack (@jack) September 26, 2017