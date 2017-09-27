Twitter’da paylaşılan tweetler için 140 karakterlik bir sınır bulunuyor. Çoğu zaman aklımızdakileri bu kadar kısıtlı bir alanda aktarmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle ya kelimeleri kısaltma ya da tamamen silme yoluna gidiyor, ya da aktarmak istediklerimizi birbirine bağlantılı tweet dizileri şeklinde yayınlamayı tercih ediyoruz. Özellikle Türkçe gibi İngilizce’den farklı yapıdaki bir dilde 140 karakter sınırlamasının olumsuz etkileri daha fazla şekilde hissediliyor.

Twitter’ın 140 karakter sınırının ötesine geçecek birtakım projeleri olduğu yolunda söylentiler ortalıkta dolaşıyordu. En sonunda somut bir adım atıldı ve Twitter karakter sınırı için 140’tan 280’den çıkarmayı öngören adım için testler başladı. Eğer testler başarılı olursa, yeni karakter sınırı 280 olacak. Bu da Türkiye’deki kullanıcıların da düşüncelerini kendi dilleriyle daha rahat şekilde aktarmalarına olanak sağlayacaktır.

Twitter, konuyla ilgili olarak yayınladığı blog yazısında, özellikle Çince, Japonca, Korece gibi dillerde, kullanıcıların daha az karakterle akıllarındakini ifade edebildiklerini söylüyor. Ne var ki, İngilizce gibi dillerde ise aynı mesajı vermek için çok daha fazla karaktere ihtiyaç duyduklarına dikkat çekiyor.

Twitter, Japonca olarak atılan tweetlerin sadece yüzde 0.4’lük kısmının 140 karakter sınırına vardığını saptamış. İngilizce’de ise bu oran yüzde 9 olarak ölçülmüş. Japonca tweetlerin çoğu sadece 15 karakter uzunluğunda olurken, İngilizce tweetlerde ise ortalama 34 karaktere çıkıyor.

Yapılacak değişiklikle Twitter, kullanıcılara tweetlerinde biraz daha geniş alanlar tanımak istiyor. Bu değişiklikle birlikte atılacak tweetlerin sayısının da artması umuluyor.

“Araştırmamız şunu gösteriyor: Karakter sınırı İngilizce tweet atan çoğu kişi için sinir bozucu bir tecrübeye yol açarken, Japonca tweet atan kişiler için bir sorun teşkil etmiyor. Ayrıca, tüm pazarlarda gördüğümüz başka bir nokta da, insanlar düşüncelerini 140 karaktere sığdırmaya çalışmayıp karakter arttırabildiklerinde, daha fazla tweet atıyorlar. Bu muhteşem bir şey!”

Artırılmış karakter sınırı, sınırlamadan etkilenen tüm dillerde test edilecek. Yani Çince, Japonca, Korece gibi diller testte yer almayacak.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, yeni karakter sınırına uygun şekilde paylaştığı tweet ile bu kararı neden aldıkları konusunda kısa bir bilgi verdi.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu — jack (@jack) September 26, 2017

Dorsey, bunun küçük, ancak kendileri için büyük bir hamle olduğunu söylüyor. 140 karakterin 160 karakterlik SMS sınırlamasından yola çıkarak geliştirildiğini de hatırlatıyor. Dorsey, insanların tweet atmaya çalışırken karşılaştığı problemi çözme yolunda gösterdiği düşünceli tavır için de gurur duyduğunu belirtmekten geri kalmıyor.

Twitter karakter sınırının 280’e çıkması neden önemli?

İnsanların karakter sınırlamasına takılmak istemediklerini ve bu nedenle Twitter’dan uzak durup, mesajlarını bile esasında bir fotoğraf ve video paylaşım ağı olan Instagram üzerinden vermeyi tercih ettiklerini biliyoruz. Twitter karakter sınırı artırımıyla bunun önüne geçmek, yeniden yazılı ifadede tercih edilen platform olmayı istiyor.

Ne var ki, 140 karakter Twitter’ın bir karakteri niteliğindeydi ve servisin özü niteliğini taşıyordu. 140 karakterde düşünceleri ifade etmek gerçekten marifet isteyen bir iş ve herkesin de bunu becermesi kolay değil. Uğraşmaya çalışmak bir süre sonra insanların paylaşmayı düşündükleri tweeti çoktan silmesiyle de sonuçlanabilir. Twitter, 280 karaktere çıkarak çabuk sıkılan ve sınırlama istemeyenleri kaçırmamayı amaçlıyor.

Karakter sınırının artırılması için testler başlarken kullanıcıların arzu ettikleri bir başka özellik olan, tweetlerin daha sonra düzenlenebilmesi imkanı hâlâ sunulmuyor. Bu özellik de sosyal ağın karakterini oluşturan önemli unsurlardan bir tanesi. Belki günün birinde bu tarafta da bir değişim görebiliriz.