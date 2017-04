Twitter, markalara Periscope üzerinde gerçekleştirdikleri canlı yayınlarda özelleştirilmiş kalp simgeleri kullanmalarına olanak sağlayan yeni bir özellik ekledi. TechCrunch’ın haberine göre, bu yeni markalı görüntüler, kullanıcı ekrana tıkladığında kenardan görünen normal, farklı renklerdeki kalplerin arasında rastgele görüntüleniyor.

Hızlı ve Öfkeli filmi, Periscope’un bu özelleştirilmiş kalplerinden yararlanan ilk marka oluyor. Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious) filminin prömiyerinden gerçekleştirilen canlı yayın sırasında normal kalplerin arasında renkli “F8” logosu da görüntülendi. Yeni kalpler markanın videolarının hem çevrim içi versiyonunda hem de Periscope uygulamasının içindeki versiyonunda, ister canlı ister bant yayın olsun, görüntüleniyor.

Ne var ki, Twitter’ın TechCrunch’a belirttiğine göre, markalar kalplerin yerine istediklerini koymakta özgür değiller. Twitter şirketlerle işbirliği içinde bu tarz simgelerin tasarlandığını belirtiyor. Böylelikle görsellerin çeşitli kalite ve format standartlarını karşılaması garanti altına alınıyor. Bu işbirlikçi süreç sayesinde Twitter, özelleştirilmiş kalpler arasında sorgulanabilir içeriğin görüntülenmesinin de önüne geçiyor.

Bununla birlikte, Twitter özelleştirilmiş kalpleri gösterme hakkı elde etmek için nasıl bir sürecin gerekli olduğu veya servisin ücreti konusunda bir açıklama yapmıyor. Ne var ki, şirketin özelleştirilmiş konu etiketi his simgeleri özelliğiyle benzer bir sürecin uygulandığı düşünülüyor.