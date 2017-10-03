Sony’nin Xperia akıllı telefonları pazara ne en popüler ne de en çok satan Android telefonlar değil. Ne var ki, bu telefonlar Google’ın telefonlarının bile sahip olmadığı bir özelliği barındırıyor. Kapsamlı bir Açık Cihazlar Programı (Open Devices Program – AODP) sunan Sony, tecrübeli kullanıcılara, geliştiricilere ve modifiye işleriyle uğraşanlara hitap ediyor. Sony, son olarak 2016 ve 2017 model Xperia X serisi amiral gemisi telefonları için Android 8.0 Oreo AOSP (Android Açık Kaynak Platformu) sürümünü yayınladı. Böylelikle geliştiriciler özelleştirilmiş Oreo ROM’ları geliştirmek için gerekli olan imkana da kavuşmuş oldu.

Android açık kaynak kodlu bir platform olsa da, tüm cihazlar birbiriyle aynı seviyede gelmiyor. Çoğu donanım üreticisi açık kaynak lisanslarının, kernelin GPL’i gibi, gerekli olan geçerli gereksinimlerini karşılamak için sadece en alt seviyede uyum gösteriyor. Diğerleri ise çeşitli açık kaynak programlarını ön plana çıkarıyor ya da geliştiricilere ne kadar yakın olduklarıyla övünüyor.

Sony’nin Açık Cihazlar Programı hatırı sayılır miktarda telefon modeli için yöntemler, araçlar ve imajlar sunuyor. Ayrıca geliştiricileri cihazları için özelleştirilmiş ROM’lar veya deneyimler geliştirmeleri için teşvik ediyor. Aslında bu nedenle Xperia X de zamanında resmi üçüncü taraf Sailfish OS telefonu olarak seçilmişti.

AOSP, Android’in en saf ve ham versiyonu olarak nitelendiriliyor, doğrudan kaynak kodu kütüphanesinden yükseliyor. Sony’nin sürümü Android 8.0 Oreo tabanlı bir AOSP versiyonu sunuyor. Bu sürümde en son Xperia X cihazlarında çalışmasını sağlayacak gerekli değişiklikler bulunuyor.

Android 8.0 AOSP sürümü Xperia XZ Premium, Xperia XZs, Xperia XZ, Xperia X Performance, Xperia X ve Xperia X Compact için yayınlandı. Muhtemelen, yeni çıkan Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact da zamanla listeye eklenecektir. Android AOSP işletim sisteminin en saf ve yalın hâli olduğu için, bu sürü genellikle ROM yapımcıları tarafından, kendi değişikliklerini ve eklentilerini eklemek için kullanılıyor.

Ne var ki, sözünü ettiğimiz cihazlara yüklenebilecek bir imajı oluşturmak parkta yürüyüş yapmaya benzemiyor. Deneyimli Android kullanıcıları bile yükleme hazır durumdaki ROM’ları beklemeyi tercih edebilir. Her ne olursa olsun, Sony’nin akıllı telefon pazarında karşılaştığı sorunlar ne olursa olsun, şirketin geliştiricileri destekleyecek somut adımlar atması takdire şayan.