Sony’nin yeniden AIBO serisi altında robot köpek üretmeye başlayacağına dair haberler kısa süre önce gündeme gelmişti. Japon elektronik devi sonunda bu iddiayı doğrulayan duyuruyu yaptı. Sony Aibo adını verdiği yeni robot köpeğini gözler önüne çıkardı.

Yeni Aibo, ERS-1000 model numarasını taşıyor. Sony’den yapılan açıklamaya göre, robot köpek evde yaşayanlarla duygusal bağ kurabiliyor. Şirket, Aibo’nun evdekilere sevgi, bağlılık, bir canlıya bakma ve onu büyütme hislerini yaşatacağını vurguluyor. Robotta kullanılan ultra-kompakt tetik mekanizmaları, vücud kısmının 22 eksende hareket etmesini sağlıyor. Aibo’nun gözlerinde bulunan OLED paneller, farklı ifadeleri yansıtabiliyor. 2 saatlik bir ömre sahip olan robot köpeğin pili, 3 saatte tekrar şarj edilebiliyor.

Sony’den yapılan açıklamada, Aibo’nun davranışlarının uyarlanabilir olduğuna dikkat çekildi. Bu da Aibo’nun yeri geldiğinde sahibini arayabileceği, sahibini nelerin mutlu ettiğini öğrenebileceği ve kademeli olarak daha geniş çevrelere alışabileceği anlamına geliyor. Sensörlerinden gelen ses ve görüntüleri derin öğrenme yoluyla analiz edecek olan Aibo, bulut verileri sayesinde diğer Aibo birimlerinin ve sahiplerinin deneyimlerinden de yararlanacak.

Sony’nin Aibo serisinin üretimini durdurmasından bu yana teknoloji dünyasında pek çok şey değişti. Yeni Aibo’da da bu değişime uygun yenilikler bulunuyor. Kullanıcılar My Aibo adını taşıyan bir mobil uygulama ile ayarlara erişebilecekler. Buna ek olarak, köpekteki kamerayla çekilen fotoğraflar da uygulama üzerinden görüntülenebilecek. My Aibo uygulaması ile mağazadan robot köpek için yeni “numaralar” indirilebilecek.

Abonelik sistemiyle çalışması da yeni Aibo’nun yenilikleri arasında yer alıyor. Robot köpeği satın alanların en az 99 3 yıl boyunca ayda 2 bin 980 yen (99 TL) ödemesi gerekiyor. Aibo bu ücret karşılığında Wi-Fi ve LTE bağlantısına, bulutta yedekleme ve uygulama özelliklerine erişim imkânlarına kavuşacak. Sony yine 2 bin 980 yen karşılığında Aibo için “Aibone” adını taşıyan, kemik görünümünde bir aksesuar satacak.

Sony Aibo Japonya’da ön siparişe çıktı

Yeni Sony Aibo, Japonya’da bugün itibarıyla ön siparişe çıktı. Robot köpeğin sevkiyatı ise 11 Ocak 2018’de başlayacak. 198 bin yen (6450 TL) karşılığında satılan Aibo’nun Japonya dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz bilinmiyor.