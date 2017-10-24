Sony robot köpek üretimine geri dönmeye hazırlanıyor. The Wall Street Journal’da yer alan habere göre; Japon elektronik devi, akıllı ev özelliklerine sahip robot köpeğini önümüzdeki ay içinde tanıtacak.

Söz konusu robot köpek, Sony’nin AIBO serisi robot köpeklerinin ruhani takipçisi olacak gibi görünüyor. Şirket AIBO serisini 1990’lı yılların sonunda ve 2000’li yılların başında teknolojik oyuncak sevenlerle buluşturmuştu.

Sony’nin yeni robot köpeğinin daha gelişmiş bir hareket kabiliyetine sahip olması bekleniyor. İnternet bağlantısı sayesinde robotun ev eşyalarının kontrolünde de kullanılabileceği söyleniyor. Şirketin AIBO markasını kullanıp kullanmayacağı ve robotun fiyat etiketinde yazacak rakam ise belirsizliğini koruyor. Daha önce piyasaya sürülen AIBO serisi robotlar 2 bin 500 dolar civarı fiyatlarla satılmıştı.

Sony robot köpek üretimini 2006’da sonlandırmıştı

AIBO serisi ticari anlamda hiçbir zaman başarıyı yakalayamamıştı. Sony robot köpek üretimini, 2006 yılında o dönemki Howard Stringer’ın kararıyla sonlandırmıştı. Şirket maliyetleri kısmak için böyle bir karar alsa da, AIBO’yu tarihinin önemli sayfaları arasında gösteriyor. Bundan birkaç yıl önce AIBO’yu Xperia kampanyasında kullanan şirket, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 70. yıl etkinliğinde de pek çok AIBO modelini sergilemişti.