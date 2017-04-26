Instagram kullanıcı sayısı her zamankinden hızlı biçimde artmaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, aylık aktif kullanıcı sayısının 700 milyona ulaştığı belirtildi. Instagram böylelikle ilk kez bu kadar kısa bir süre içinde 100 milyon yeni kullanıcı kazandı.

Instagram, 2010’un ekim ayında faaliyete geçmişti. Servis, 2013’ün şubat ayı itibarıyla 100 milyon kullanıcıya ulaşabilmişti. Mart 2014’te ise kullanıcı sayısı 200 milyona yükselmişti. Şirket, o günden itibaren geçtiğimiz haziran ayına her 9 ayda bir 100 milyon yeni kullanıcı kazandı. Haziran 2016’dan sonra ise şirket bu süreyi 6 aya indirdi. Geçtiğimiz aralık ayında servisin aylık aktif kullanıcı sayısının 600 milyona çıktığı açıklanmıştı. Söz konusu rakamın üzerine 100 milyon yeni kullanıcı eklenmesi bu sefer sadece 4 ay sürdü.

Aylık aktif kullanıcı sayısı yoğun biçimde kullanılan bir ölçüm aracı olsa da, bazı kısıtlamalar da bulunuyor. Bu rakam; Instagram’ı her gün birden fazla kez Instagram’ı kontrol eden ve düzenli olarak paylaşım yapan kullanıcıların sayısı hakkında fikir vermiyor. Aylık aktif kullanıcı sayısı ayda 1 veya 2 defa Instagram’a girip gezinen kullanıcıları da kapsıyor. 4 aylık sürede kaydedilen artışa Instagram’a geri dönen kullanıcıların da dahil olmuş olabileceği belirtiliyor.

Instagram kullanıcı sayısı artışında kayıt sürecinin kolaylaşmasının rol oynadığına inanıyor

Her şeye rağmen, Instagram’ın açıkladığı aylık aktif kullanıcı sayısının etkileyici olduğu gerçeğini kabul etmek gerekiyor. Şirketten yapılan açıklamada, kaydedilen artışta arkadaş bulma ve kayıt süreçlerinin kolaylaştırılmasının da etkili olduğu belirtildi.