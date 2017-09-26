Instagram Hikâyeler özelliği sayesinde mükemmel büyümesini sürdürüyor. Uygulama şimdi aylık 800 milyon kullanıcıya ulaşıyor, günlük kullanıcı sayısı da 500 milyon oldu.

Tabii ki, bu hızlı büyümedeki tüm payı Hikâyeler özelliğine vermek yanlış olur. Altı yaşındaki Instagram’ın Hikâyeler özelliği yaklaşık 13 ay önce faaliyete geçtiği sırada 500 milyon aylık ve 300 milyon günlük kullanıcısı bulunuyordu. Bir yılı aşkın zaman sonrasında bu rakamlar yüzde 160 oranında artış göstermiş oldu. Instagram da aradaki sürede, her iki ayda bir dönüm noktası niteliğinde kullanıcı sayıları açıklamaya başladı.

Instagram’ın açıkladığı rakamlar için etkileyici olan unsur günlük kullanıcı sayısı oluyor. Her gün düzenli bir kullanıcı sayısı yakalamak zordur, ancak Hikâyeler sayesinde insanlar Instagram’a her gün uğrama ihtiyacı hissediyor. Çünkü bir gün açılmadığı takdirde arkadaşların o gün içinde paylaştıkları hikâyelerin silinmesi durumu söz konusu. Bu da hiçbir paylaşımı kaçırmak istemeyen kullanıcılar için motivasyon teşkil ediyor.

Facebook günlük kullanıcı sayısı 1 milyarı geçen işler oluşturma konusunda başarılı görünüyor. WhatsApp geçtiğimiz haziran ayında bu barajı geçmişti. Instagram’ın milyar barajını geçmesi için henüz uzun bir yolu var, ancak Hikâyeler sayesinde bu yolu kat etmesi daha hızlı olacak gibi görünüyor.

Instagram’ın açıkladığı rakamlar Snapchat’i, yani hikâyeler özelliğinin esas mucidini nasıl sınırladığını da gösteriyor. Snapchat geçen ay günlük kullanıcı sayısını 173 milyon olarak açıklamıştı. Bu, yıldan yıla sadece 30 milyonluk artış anlamına geliyor. Bununla birlikte Instagram’ın sağlam bir başlangıç yapması normal, çünkü zaten geniş bir kullanıcı kitlesi vardı. Hikâyeler de bu tabandan daha verimli şekilde yararlanma ve büyüme imkanı sağladı. Her ne kadar Snapchat’te hikâyeler özelliği daha önce var olsa da, insanlar arkadaşlarının hâlihazırda var olan bir ortamda paylaşıma devam etmeyi tercih ediyor.