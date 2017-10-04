Google Pixel Buds adını taşıyan kablosuz kulaklıklarıyla rekabetin giderek kızıştığı bir pazara daha adımını atıyor. Şirketin geleneksel donanım etkinliğinde tanıttığı kulaklık, hareketle kontrol yeteneklerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar kulaklık üzerinde küçük sürükleme veya dokunma hareketleri yaparak şarkıları değiştirebiliyor, gelen aramaları yanıtlayabiliyor veya ses seviyelerini kontrol edebiliyor.

Kulaklığın sağ topuzuna dokunulduğunda entegre olarak sunulan Google Assistant aktive ediliyor. Google Assistant ile kullanıcılar yol tarifi alabiliyor, hatırlatıcı ayarlayabiliyor, müzik ve mesajlarına erişebiliyor.

Pixel Buds, tıpkı yeni Pixel telefonları gibi, üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. 159 dolar karşılığında satılacak kulaklık için siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri arasında seçim yapılabilecek.

Google’dan yapılan açıklamada, Pixel Buds’ın şarj kutusu sayesinde birkaç defa şarj edilebileceği belirtildi. Böylelikle kullanıcılara toplamda 24 saatlik bir dinleme süresi vadediliyor. Tıpkı Apple Airpods gibi, Pixel Buds da bir “hızlı eşleştirme” özelliğine sahip. Android Marshmallow veya daha üstü sürümlere sahip bir telefon, “Fast Pair” adını taşıyan özellik sayesinde kutusundan çıkar çıkmaz Pixel Buds ile eşleşebiliyor.

Google’ın yeni kulaklığı, Bluetooth desteğine sahip tüm cihazlarla çalışabiliyor. Ancak şirket Pixel telefon sahiplerine bazı ayrıcalıklar sunuyor. Pixel sahipleri, Google Çeviri’yi aktive ederek sohbetlerde gerçek zamanlı çeviri imkânından yararlanabilecek. Kulaklığın dinlediği konuşma, telefon tarafından arzu edilen dile çevrilecek. Çeviri özelliği ilk etapta 40 dil için destek sunacak. Çok sayıda kitle fonlama projesi bu tarz bir hizmeti ulaştırmayı denese de, tam anlamıyla başarıya ulaşabilen bir girişim olmamıştı. Google’ın bu konuda neler yapabileceği merak ediliyor.

Google Pixel Buds Assistant taşıyan ilk kulaklık değil

Daha önce Bose, Google Assistant’ı kulaklığa yerleştirmişti. Kısa süre önce tanıtılan Bose QC 35 II, Google Assistant’ı aktive etmekte kullanılan bir buton taşıyor. Ancak söz konusu buton, gürültü önleme ayarlarını değiştirecek şekilde de yeniden programlanabiliyor. Bose’nin 349.95 dolarlık kulaklığı çeviri özelliği de sunmuyor. Dolayısıyla Google Pixel Buds, hem fiyat hem de yetenek bakımından QC 35 II’nin önüne geçiyor.

Google Pixel Buds ile ilgili dedikodular daha önce gündeme gelmişti. Söz konusu dedikodularda Pixel Buds adı geçmese de, şirketin “Bisto” kod adlı ve Google Assistant destekli bir kulaklık geliştirdiği iddia edilmişti. Pixel Buds’ın resmiyet kazanmasıyla birlikte benzer yeteneklere sahip kulaklıkların sayısının artması da şaşırtıcı olmayacaktır.