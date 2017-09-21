Bose QC 35 II ile ilgili bilgiler kısa süre önce internete sızmıştı. Kulaklık sonunda resmiyet kazandı. Bose’nin Google ile birlikte geliştirdiği kulaklık, Google Assistant desteği taşımasıyla dikkat çekiyor. Kulaklıkta yer alan özel buton, Google’ın dijital asistanını hızlı biçimde aktive etmeyi sağlıyor.

Google’dan yapılan açıklamada, kulaklığın kurulumunun diğer Bluetooth kulaklıklar gibi gerçekleştirilebildiği belirtildi. Kurulumun ardından Google Assistant uygulamasına yerleştirilen talimatları takip ederek hem iOS hem de Android telefonlar üzerinden Google Assistant desteğinden yararlanılabiliyor. Ancak bunun için kulaklığın bağlanacağı telefonda Android Marshmallow veya üstü bir sürümün bulunması gerekiyor.

Kurulumla ilgili tüm aşamalar geride bırakıldıktan sonra sağ kulağın üzerinde bulunan butona dokunarak Google Assistant’ı aktive etmek mümkün oluyor. Google’dan yapılan açıklamada, Assistant’ın akıllı telefonda yapabildiği pek çok şeyi QC 35 II’de de yapabildiği belirtildi. Mesajları sesli olarak okumak, müzik çalmak, haberleri aktarmak ve tabii ki telefon görüşmelerini başlatmak Google Assistant’ın kulaklıkta sunduğu yenilikler arasında bulunuyor.

Bose QC 35 II Google Assistant desteğini telefon üzerinden sunuyor

Bose QC 35 II Google Assistant desteğini sunarken büyük ölçüde bağlı olduğu Android telefondan veya iPhone’dan yararlanıyor. İşlemci gücü ve ağ bağlantısı telefon tarafından sağlanıyor. Kulaklık üzerinde yapılan işlemler ise anında ses girişi ve bildirimler gibi özelliklerle sınırlı kalıyor. Telefona yüklenen Bose Connect uygulamasıysa ince ses ayarlarına odaklanmayı sağlıyor.

Bose QC 35 II ilk etapta ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada’da satışa sunulacak. Kulaklığın ABD’deki fiyat etiketinde 349.95 dolar yazacak.