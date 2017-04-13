Google fotoğraflar Android uygulaması için yayınlanan son güncelleme, uygulamaya yeteneklerini artıracak yeni özellikler kazandırıyor. Güncellemeyle birlikte kullanıcılara dinamik filtreler sunan uygulama, kullanıcılara çektikleri fotoğrafları tek dokunuşla düzenleme imkanı sağlıyor. Buna ek olarak, fotoğrafları yine tek dokunuşla güzelleştirmek de mümkün oluyor.

Google Fotoğraflar için yayınlanan güncelleme, gelişmiş düzenleme kontrollerini de beraberinde getiriyor. Bu kontroller sayesinde kullanıcılar fotoğrafta ışık ve renk gibi değerler üzerinde hızlı biçimde düzenleme yapabiliyor. Ayrıca Derin mavi adını taşıyan bir araç sayesinde gök veya denizin mavisi biraz daha canlı hâle getirilebiliyor.

Yedeklenen fotoğraf ve videolardan otomatik olarak videolar oluşturması da Google Fotoğraflar’ın en sevilen yönleri arasında yer alıyor. Güncellemeyle birlikte bu özellik de geliştiriliyor ve Google Fotoğraflar eskisinden de fazla video hazırlamaya hazır hâle geliyor. Bu özellik sayesinde bir bebeğin ilk aylarını, keyifli bir tatili ya da bir doğum günü kutlamasını yeniden hatırlamak mümkün oluyor.

Google Fotoğraflar Android uygulamasına eklenen özellikler henüz iOS’e gelmiş değil

Google Fotoğraflar Android uygulamasına eklenen yeni özellikler, henüz iOS uygulamasında bulunmuyor. Google’dan söz konusu özelliklerin iOS kullanıcılarıyla ne zaman buluşacağı konusunda bilgi verilmedi.