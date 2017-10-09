Facebook Workplace Chat adını taşıyan kurumsal sohbet servisinin Mac ve PC uygulamalarının beta versiyonlarını yayınladı. Uygulamalara şu an için sadece Facebook’un ortak çalışma yazılımı Workplace’i kullananlar erişebiliyor.

TechCrunch’ta yer alan habere göre, masaüstü sohbet uygulamasında sohbetleri bir arada gösteren, kelime araması yapılabilen ve fotoğraf, video, ses, emoji ve GIF paylaşımı yapılabilen bir kontrol paneli bulunuyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde uygulamadan gelen bildirimlerin masaüstünde görünmesini sağlayabilecek.

Facebook Workplace Chat uygulamasında ekran paylaşımı özelliği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar ekranlarının tamamını veya belli bir bölümünü beraber çalıştıkları kişilerle paylaşabilecek.

Facebook Workplace Chat uygulaması ile kullanıcı taleplerine yanıt veriyor

TechCrunch sitesine konuşan Facebook sözcüsü Vanessa Chan, sohbet uygulamasının en çok talep edilen özelliklerden biri olduğunu belirtti. Chan, kullanıcıların taleplerine yanıt vermiş olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. Uygulamanın hâlâ beta sürecinde olduğunu ve Workplace kullanıcıları tarafından test edildiğini hatırlatan Chan, geniş ölçekli dağıtım öncesinde gelecek geri bildirimlerin kendileri adına önemli olduğunu ifade etti. Facebook Workplace Chat uygulamasının beta sürümü Windows 7 ve üstü işletim sistemine veya macOS 10.9 ve üstü işletim sistemine sahip cihazlara indirilebiliyor.