Facebook Tether-tenna adını verdiği küçük helikopteriyle acil durumlarda internet bağlantısı sağlamayı amaçlıyor. Yeni helikopterinin duyurusunu San Jose’de düzenlediği F8 isimli geliştirici konferansında yapan şirket, kriz anlarında “anında altyapı desteği” sunmayı hedefliyor. Facebook’un Connectivity Lab isimli laboratuvarını yöneten Yael Maguire, Tether-tenna teknolojisinin tamamen hazır hâle geldiğinde anında kurulabileceğini ve aylar boyunca faaliyette olabileceğini belirtti.

Tether-tenna hücresel altyapının zarar gördüğü, ancak fiber hatların hâlâ çalıştığı ortamlarda kullanılabilecek. Bu durumlarda fiber ve elektrik hatlarına bağlanacak olan helikopter, yerden on metrelerce yükseğe çıkarak sinyal dağıtımı gerçekleştirebilecek.

Facebook’un helikopterlerden bir filo mu kuracağı, yoksa telekom operatörlerine kendi filolarını oluşturmalarında yardımcı olmayı mı seçeceği henüz bilinmiyor. Recode sitesine konuşan Maguire, helikopterin bir Volkswagen Beetle boyutunda olduğunu belirtti. Helikopterin geliştirme sürecinin ilk safhalarının sürdüğünü söyleyen Facebook yöneticisi, aracın otonom olarak çalışabilmesi için önlerinde uzun bir sürecin olduğunu dile getirdi. Maguire, şu ana kadarki sürecin ve geldikleri noktanın kendilerini heyecanlandırdığını sözlerine ekledi.

Facebook Tether-tenna ile internet bağlantısını yaygınlaştırma girişimlerine bir yenisini ekliyor

Tether-tenna, Facebook’un dünya genelinde internet erişimini yaygınlaştırmak adına başlattığı girişimlerin en yenisi olma özelliğini taşıyor. Sosyal ağ, bu amaç doğrultusunda drone’larla ve sinyal güçlendirici diğer araçlarla da çeşitli deneyler yapıyor.