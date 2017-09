Twitter gece modu özelliğiyle uykudan önce yatağında telefonu üzerinden nelerin olup bittiğine bakmak isteyenlere gözlerini daha az yoracak bir çözüm sunmuştu. Mikro blog servisi, bu çözümün kapsama alanını biraz daha genişletiyor. Artık Twitter’a masaüstünden erişen kullanıcılar da gece modundan yararlanabilecek.

Gece modundan Twitter.com’a erişen kullanıcılar yararlanıyor. Mobil web için şimdilik böyle bir özellik bulunmuyor. Gece modu otomatik olarak aktive edilmiyor. Kullanıcılar ayarlar menüsündeki düğmeye tıklayarak gece moduna geçiş yapabiliyor.

You can now enable night mode on https://t.co/fuPJa3nVky! ? Also available on Twitter for iOS and Android. https://t.co/9AjOwcv3Zn

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 6, 2017