Twitter gece modu özelliğiyle uykudan önce yatağında telefonu üzerinden nelerin olup bittiğine bakmak isteyenlere gözlerini daha az yoracak bir çözüm sunmuştu. Mikro blog servisi, bu çözümün kapsama alanını biraz daha genişletiyor. Artık Twitter’a masaüstünden erişen kullanıcılar da gece modundan yararlanabilecek.

Gece modundan Twitter.com’a erişen kullanıcılar yararlanıyor. Mobil web için şimdilik böyle bir özellik bulunmuyor. Gece modu otomatik olarak aktive edilmiyor. Kullanıcılar ayarlar menüsündeki düğmeye tıklayarak gece moduna geçiş yapabiliyor.

You can now enable night mode on https://t.co/fuPJa3nVky! ? Also available on Twitter for iOS and Android. https://t.co/9AjOwcv3Zn — Twitter Support (@TwitterSupport) September 6, 2017

Twitter kullanıcıları masaüstünde gece moduna daha önce çeşitli uygulamalar üzerinden ulaşabiliyordu. Örneğin, TweetDeck Mac uygulamasında gece modu uzun süredir mevcuttu. Ancak Twitter’ın son hamlesi sayesinde platformdan bağımsız olarak tüm kullanıcıların gece moduna erişmesi mümkün hâle geldi.

Twitter gece modu ile gözleri daha az yoruyor

Gece modu ile arka planı karartan Twitter, bu sayede karanlık ortamlarda kullanıcıların gözlerinin daha az yorulmasını sağlıyor. Gece modunun masaüstüne gelişiyle birlikte Twitter, yoğun biçimde kullanılan platformların tamamında bu özelliği sunmuş oldu.