Twitter Donald Trump’ın hesabını yanlışlıkla 11 dakikalığına kapattı

ABD Başkanı Donald Trump, oldukça sıkı bir Twitter kullanıcısı. Beyaz Saray’a geldikten sonra da kişisel hesabını aktif olarak kullanmaya devam eden Trump’ın bu tutkusu, muhalifleri tarafından sert biçimde eleştiriliyor. ABD Başkanı’nı mikro blog servisinde görmeyi istemeyenler birkaç saat önce kısa bir süre için dileklerinin gerçek olduğunu düşünse de, işin aslı sonradan anlaşıldı. Twitter Donald Trump’ın hesabının bir yanlışlık sonucu kapatıldığını açıkladı.

ABD Başkanı’nın hesabının erişime kapalı kaldığı sürenin 11 dakika olduğu belirtilirken, Twitter olaya ilişkin duyuruyu Kamu ve Seçimler hesabı aracılığıyla yaptı. İlk açıklamada @realDonaldTrump hesabının bir insan hatası sonucunda kapatıldığı ve konuya ilişkin araştırmanın devam ettiği belirtildi. Mikro blog servisi, aynı açıklamada durumun tekrarlanmasını önleyici adımların atılacağının da sözünü verdi.

Yaklaşık iki saat sonra gelen ikinci açıklamada ise olayın nasıl meydana geldiği aydınlığa kavuştu. Twitter, müşteri desteği bölümünde çalışan bir kişinin işteki son gününde bu eylemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, konuya ilişkin kapsamlı araştırmaların devam ettiğini duyurdu.

Twitter Donald Trump’ı cezalandırmadığı için eleştirilmişti

Twitter Donald Trump konusunda bir süredir eleştiriliyordu. ABD Başkanı’nın tweetlerindeki dilin cezalandırılması gerektiğini savunanlar, mikro blog servisine diğer kullanıcılara uygulanan muamelenin Trump’a da uygulanması yönünde çağrıda bulunmuştu. Twitter, kısa bir süre önce Trump’a yakın isimlerden biri olan Roger Stone’un hesabını askıya almıştı.