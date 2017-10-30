Twitter Donald Trump’ın danışmanının hesabını askıya aldı

Twitter’ın yüksek profilli kullanıcılarının hesaplarını askıya alması görülmemiş bir durum değil. Ancak mikro blog servisinin son hamlesi, şirketin bu konudaki cesaretinin en büyük örneği olarak gösterilebilir. Twitter Donald Trump’ın danışmanlarından Roger Stone’un hesabını askıya aldı. Stone’un hesabının askıya alınmasının nedeni olarak ise CNN’e yönelttiği tehditler gösterildi.

Eski FBI Başkanı Robert Mueller’in 2016 ABD başkanlık seçimindeki Rus etkisi üzerine yürüttüğü soruşturmanın ilk sonuçlarının yayınlanmasıyla birlikte Roger Stone adeta çileden çıktı. CNN çalışanlarına hakaretler yağdıran Stone, kanalın spikerlerinden Don Lemon’ın “kanun karşısına çıkarılmasının, cezalandırılmasının, aşağılanmasının ve küçük düşürülmesinin” gerektiğini belirtti. Stone, CNN’in Washington temsilcisi Jake Tapper’ın da “ciddi biçimde cezalandırılmasının” gerektiğini söyledi. Stone’un sözlerinde şiddete yönelik doğrudan bir teşvik olmasa da, Twitter riske girmeyi istememiş gibi görünüyor.

Mikro blog servisinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi beklenmiyor. Twitter resmi hesaplarla ilgili konularda genellikle sessiz kalmayı tercih ediyor. Ancak Recode sitesinde yer alan haber, Stone’un cezasının daimi olduğunu gösteriyor. Daha önce de benzer hareketler sergileyen Stone’un mikro blog servisine dönebilmesine ihtimal verilmiyor.

Politico’ya konuşan Roger Stone ise Twitter’ı dava edeceğini belirtti. Sosyal ağın muhafazakâr sesleri bastırmaya çalıştığını söyleyen Stone, hesabının askıya alınmasının ifade özgürlüğünü baskı altına almaya yönelik bir girişim olduğunu sözlerine ekledi.

Twitter Donald Trump tarafından atılan tweetleri cezalandırmadığı için eleştirilmişti

Donald Trump, kurmayları ve Twitter arasında çetrefilli bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Donald Trump, kişisel hesabı üzerinden Twitter’da aktif bir mesai yapmayı sürdürüyor. Buna rağmen, Trump’ın teknoloji sektörünün CEO’larıyla yaptığı görüşmeye Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey davet edilmemişti. Diğer cephede ise Twitter Donald Trump tarafından atılan tweetleri cezalandırmamakla suçlanmıştı.