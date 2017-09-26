ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore’ye yönelik attığı tweetlerden biri, Kuzey Kore yönetimi tarafından savaş ilanı olarak değerlendirilmişti. Bu tartışmanın gerçekleştiği mecra olan Twitter’dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Twitter Trump tarafından atılan tehditkâr tweetin “haber değeri taşıdığı” için kaldırılmadığını belirtti.

Mikro blog servisi, hangi faktörlerin bir tweetin kaldırılmasına veya platformda kalmasına hükmeden kamusal kurallarını değiştireceğini açıkladı. Haber değeri taşımayı da kuralları belirlerken göz önünde tutacak olan Twitter, bu kuralların kullanıcılar tarafından daha anlaşılır olması için çalışacak.

Şirketten yapılan açıklamada, habere değer olmanın uzun süredir bir iç politika olduğunun altı çizildi. Aynı açıklamada kamuya yönelik kuralların da bu politikayı yansıtacak biçimde yenilendiği ifade edildi. Bu konuda daha iyi olması gerektiğini kabul eden Twitter, gerekli adımları atacağının sözünü de verdi.

Twitter Trump yüzünden daha önce de şikayet almıştı

Twitter Trump ve tarzı yüzünden daha önce de tepkilerle karşı karşıya kalmıştı. 2016’daki ön seçimlerden bu yana mikro blog servisinin Trump’ın hesabını engellemesi veya bazı tweetlerini kaldırması yönünde şikayetler gündeme geliyor. Twitter bu konuda bir adım atmasa da, Kuzey Kore ile yaşananlar nedeniyle ABD Başkanı’nın Twitter kullanım tarzının bir kez daha konuşulmasına yol açmıştı.

Ancak Twitter’ın itirazlara verdiği yanıt, Trump’ın tweetlerine dokunulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını gözler önüne seriyor. Başkanın attığı her tweetin haber değeri taşıması, paylaşımlarının platformdan kaldırılmasının mümkün olmadığı anlamına geliyor. Twitter Trump konusunda gelecek şikayetlere kapıyı bu yolla tamamen kapatmışa benziyor.