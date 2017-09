Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilim son zamanlarda oldukça yüksek bir seviyede seyrediyor. Taraflar arasındaki gerilimin bir savaşın fitilini ateşlemesinden endişe ediliyor. Ancak Kuzey Kore, bu fitilin çoktan ateşlendiğini ve ABD’nin kendisine savaş açtığını öne sürüyor.

Ülkenin Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, tarafından dile getirilen iddiada bahsi geçen iddiadaki tweet, ABD Başkanı Donald Trump’a ait. Kuzey Koreli devlet adamı, Trump’ın söz konusu tweetinde geçen “Çok uzun süre etrafta olmayacaklar” ifadesinin bir saldırıyı ima ettiğini öne sürdü.

Bu tweetin kendilerine öz savunma hakkı verdiğini söyleyen Ho, hava sahası dışındaki uçakları vurmanın da bu haklardan biri olduğunu belirtti. Kısacası ABD 23 Eylül’de yaptığı B-1B uçuşunu tekrarlarsa sıcak bir çatışma içine girebilir.

Kuzey Kore daha önce de savaş ilanı konusunda benzer bir dili kullanmıştı. Buna ek olarak, ülkenin ilk ateşi açmanın ölümcül sonuçlarının da farkında görünüyor. Ancak okları ABD’nin üzerine ABD Başkanı’nın Twitter kullanımı üzerinden çekmek, yeni bri yaklaşım olarak nitelenebilir. İki ülke arasında yaşananlar, sosyal medyanın diplomaside de ne denli önemli hâle geldiğini gözler önüne seriyor. Buna ek olarak, filtresiz sosyal medya kullanımının ABD Başkanı’nın bile başını ağrıtabileceği de bir kez daha anlaşılıyor.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017