Sony Xperia XZ Premium için Android 8.0 Oreo güncellemesi daha önce yayınlanmıştı. Ancak bu güncelleme, çeşitli kusurları barındırıyordu. Kullanıcılar güncellemenin ardından RGBC-IR ve ToF sensörlerinin gerektiği gibi çalışmadığı iddia edilmişti.

Bu sorunun varlığını kabul eden Sony, söz konusu kamera probleminin giderilmesi için gerekli güncellemenin önümüzdeki haftalarda yayınlanacağını açıkladı. Bu problem, Xperia XZ Premium’un Android 8.0 Oreo yüklü çift SIM’li versiyonlarını etkilemişti.

Sony’den yapılan açıklamaya göre, problemin kaynağında RGBC-IR ve ToF ile ilgili yazılım konfigürasyonu bulunuyor. Oreo güncellemesini alan cihazlarda görülen bu problem; kötü görüntü kalitesi ve renk sunumu, belli ışık ve renk koşullarında yavaş otomatik odaklama gibi sorunların gözlemlenmesine neden oluyor. Şirketin ilgili güncellemeyi kasım ayı içinde yayınlayacağı açıklansa da, güncellemenin dağıtımının bölgeden bölgeye değişebileceği belirtildi.

Sony Xperia XZ Premium kamera özellikleriyle öne çıkıyor

Sony Xperia XZ Premium, kamera özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı telefon. Cihazda f/2.0 diyafram aralığına sahip 19 megapiksel çözünürlüklü sensör, elektronik görüntü sabitleyici, lazer otomatik odaklama gibi bileşen ve özellikler bulunuyor. Android Oreo’nun etkilediği RGBC-IR sensörü, RGB renklerini ve kızılötesini kullanarak doğru renklerin tespitini sağlıyor. ToF görüntüleme sensörü ise bir ışık sinyalinin kamera ve çekilen nesne arasındaki yolculuk zamanını hesaplıyor.