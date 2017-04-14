Robotların, drone’ların ve sürücüsüz otomobillerin yükselişiyle akıllı telefonlardaki gelişmelerin arasında bağlantının olduğunu akıldan çıkarmamak önemli. Bugünlerde herhangi bir orta segment Android telefonuna yerleştirilen sensörleri bir on ya da yirmi yıl kadar önce en gelişmiş robot bilimcileri kıskandıracak düzeydeydi.

Sony’nin yeni IMX390 sensörünü ele alalım. 120 dB HDR hassasiyetine sahip olan, dolayısıyla daha iyi işaret-gürültü oranı sayesinde daha yüksek dinamik aralığı sağlayan bu sensör 0.1 lüks parlaklıktaki ışığa bile hassasiyet gösteriyor. Bu değer açık bir gecede dolunayla aydınlatılmış ortamın parlaklığıyla aynı seviyeye denk geliyor. HDR’nin sürücüsüz otomobiller için dikkate değer avantajları bulunuyor. Temiz ve yeterli parlaklığa sahip bir görüntü sayesinde yazılımın bu görüntüyü işlemesi daha kolay olacaktır.

Sony, HDR kamera sensörlerine çok yabancı olan bir şirket değil. Şirket, Sony’nin HDR teknolojisini barındıran Google Pixel telefonları için IMX378 sensörünü çıkarmıştı.

Sony, bu sensörün performansını hafifçe aydınlatılmış bir tünelden göz alıcı güneş ışığına çıkıldığında yaşanan durumla gösteriyor. Videoda görüldüğü gibi, sensör pozlama zamanlarını yeteri kadar süre boyunca muhafaza ederek, bazı otomobil görüş sistemleri için sorun olan LED titreşimini yok ediyor.

IMX390’ın Pixel’deki IMX378’den çok daha düşük çözünürlük desteği bulunuyor ve en fazla 60 fps’de görüntü yakalıyor.