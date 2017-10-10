Eğer internet tarayıcısı olarak Google Chrome’u tercih ediyorsanız ve yakın zamanlarda Adblock Plus eklentisi indirdiyseniz, sisteminizi gözden geçirmenizde fayda olabilir. Sahte Adblock Plus eklentisi Google’ın doğrulama sürecini aşmayı başararak Chrome Web Mağazası’nda gerçek eklentinin yanında yerini aldı.

SwiftOnSecurity rumuzlu Twitter kullanıcısının sahte eklentiyi ortaya çıkarmasının ardından Google sahte eklentiyi mağazadan kaldırdı. Ancak bu durum anlaşılana kadar 37 bin kişi eklentiyi indirdi. 10 milyon kullanıcısı bulunan bir servis için bu sayı oldukça küçük olsa da, sahte eklentinin indirenler için bir problem olacağı söylenebilir.

SwiftOnSecurity, sahte Adblock Plus eklentisinin popüler isimleri kopyalayan ve anahtar kelimeleri kötüye kullanan sahtekâr bir geliştirici tarafından hazırlandığını belirtti. Geliştirici adı da Adblock Plus olan ve kayda değer sayıda yorum alan eklentiyi gerçeğinden ayırmanın zor olduğuna da dikkat çekildi.

Sahte Adblock Plus eklentisi kullanıcıları reklama boğdu

Sahte Adblock Plus eklentisi için bırakılan yorumlardan birinde eklentinin kurulur kurulmaz ekranı reklama boğduğu ve Chrome’da bir sürü sekme açtığı belirtildi. Sahte eklentinin başka zararlı etkilerinin olup olmadığı ise henüz belirsizliğini koruyor. Google cephesinden de şimdilik konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.