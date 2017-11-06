Nokia Steel akıllı saat serisine iki yeni seçenek daha ekledi

Fransız şirketi Withings’i satın alan Nokia, akıllı saat satışlarından memnun olduğunu daha önce açıklamıştı. Analog akıllı saat Nokia Steel’in satışlarını daha da yukarıya çekmek için bir hamle daha yapan şirket, kısıtlı üretim Roze Altın ve Tam Siyah seçeneklerini potansiyel kullanıcıların karşısına çıkardı.

“Limited Edition” etiketini taşıyan iki model de standart versiyonlardan farklı bir özellik sunmuyor. Ancak tasarım açısından yapılan değişiklikler göze çarpıyor. Nokia’dan yapılan açıklamada, iki saatin de maksimum tarz ve kullanım kolaylığı için üretildiğine dikkat çekiliyor.

Sınırlı sayıda üretilen iki model de kutularından varsayılan kayışlarıyla çıkıyor. Ancak kullanıcılar diledikleri takdirde ekstra olarak bir deri kayış daha sipariş edebiliyor. Roze Altın deri kayış için 30 avro, Tam Siyah deri kayış içinse 50 avro ödemek gerekiyor.

Nokia Steel ailesinin yeni üyeleri satışa sunuldu

Nokia Steel ailesinin yeni üyeleri şirketin çevrim içi mağazasında satışa sunuldu. Tam Siyah modele sahip olmak isteyenlerin 129.95 avro ödemesi gerekiyor. Roze Altın modelin fiyat etiketinde ise 149.95 avro yazıyor.