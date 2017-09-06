Nissan Leaf, elektrikli otomobil pazarının önde gelen modelleri arasında yer alıyor. En çok satan elektrikli otomobillerden biri olan Leaf’in yeni modeli, yenilenmiş tasarımın yanı sıra ProPilot adını taşıyan yarı otonom sürüş özelliğini de beraberinde getiriyor. Ancak şirket ProPilot’un sıkışık trafik için tasarlanmış bir çözüm olduğunun altını çiziyor.

Yeni Leaf, 242 kilometrelik bir menzil vadediyor. Şirket, ABD için belirlediği 29 bin 960 dolarlık satış fiyatıyla elektrikli otomobil pazarındaki gücünü korumayı amaçlıyor.

Şirket, elektrikli otomobil pazarında giderek zorlu hâle gelen rekabet koşullarının farkında gibi görünüyor. Las Vegas’ta düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan Nissan’ın Kuzey Amerika bölgesi pazarlama ve satış stratejisi sorumlusu Brian Margano, rekabetin pazardaki herkesi güçlendireceğini ve rekabeti memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Nissan’ın 2019’da daha yüksek batarya kapasitesine sahip ve daha güçlü bir Leaf modelini çıkarmayı planlaması da artan rekabetin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Ancak bunun 2018 model Leaf’in satışlarını etkilemesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor.

ProPilot’ın varlığı, yeni Leaf’i cazip hâle getiren unsurlar arasında bulunuyor. Sıkışık trafik için geliştirilen yarı otonom sistem, öndeki otomobili takip ediyor ve şeritte kalmayı sağlıyor. Buna rağmen, sürücülerin ellerini direksiyonun üzerinden ayırmaması gerekiyor.

Nissan Leaf e-Pedal özelliğine de sahip

Nissan yeni Leaf ile birlikte e-Pedal ismini taşıyan tek pedallı bir çözüm sistemi de sunuyor. Standart bir sistem olan e-Pedal sayesinde kullanıcılar pedala tamamen bastıklarında otomobil hızlanıyor, ayaklarını pedaldan çektiklerinde ise otomobil yavaşlıyor.