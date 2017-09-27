2008 model MacBook Pro’nun pek ilgi çekici bir tarafı olmayabilir, ancak biri onu Samsung’un taşınabilir masaüstü yazılımı DeX’i çalıştırır hâle getirirse, işler değişebilir.

SamMobile’ın haberine göre, Kris Henriksen adlı bir modifikasyon meraklısı, eski bir MacBook dizüstü bilgisayarın içini açmış, bazı parçaları telefon üzerinden DeX’i çalıştırabilecek hâle getirmiş. Ayrıca Henriksen dizüstü bilgisayarın pilini değiştirmiş, yeni bir LCD kontrol elemanı eklemiş. Klavye ve izleme dörtgenini de USB üzerinden çalışacak şekilde ayarlamış. Dizüstü bilgisayarın fanının çalışır hâle getirilmesi gibi birkaç ek çalışmanın ardından Galaxy S8’i bağlamış ve DeX ile çalışır şekilde kullanmaya başlamış.

Yayınlanan videoya baktığımızda, sistemin gayet düzgün şekilde işlediğini görüyoruz. Telefon da ekranın yanına yerleştirilmiş özel bir yuvada bulunuyor, bağlantı da USB-C kablosu aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Samsung’un DeX yazılımı Galaxy S8, S8+ ve Note 8 sahiplerinin telefonlarını bir monitöre bağlayarak masaüstü bilgisayar ortamında çalışmalarına izin veriyor. Bu şekilde akıllı telefonun kullanıcı arayüzünü sanki bir masaüstü bilgisayar kullanıyormuş gibi kullanmak mümkün oluyor. Ne var ki, platformu destekleyen uygulama ve oyun sayısı şu an için kısıtlı. Android tabanlı olan DeX için Samsung, aralarında Lightroom, Spotify ve Word’ün olduğu bazı uygulamaları büyük ekran ile uyumlu çalışacak hâle getirmişti.