Drone’lar yiyecek-içecek taşımak veya Amazon’dan satın alınan ürünlerin sevk edilmesi için kullanılabiliyor. Ancak ABD’nin Kaliforniya eyaletinin yöneticileri, insansız hava araçlarının kullanım alanlarının kontrol altında tutulmasını istiyor. ABD’de marihuana kullanımının serbest olduğu eyaletlerden biri olan Kaliforniya drone ile marihuana taşınmasını yasakladı.

Kaliforniya Kenevir Kontrol Bürosu tarafından açıklanan yeni kurallar, insansız hava araçlarıyla marihuana taşınmasına yasak getiriyor. Büro, Kaliforniya’da tıbbi gerekçelerle marihuana kullanımının ardından uyuşturucu satışını ve kullanımını düzenlemek için çalışıyor.

Büro tarafından hazırlanan taslakta taşıma konusuyla ilgili olarak şu ifadeler yer alıyor: “Uyuşturucu ürünler ticari taşıtlar ve kamyonlarda taşınabilir. Ancak taşıma işleminde hava yolu, su yolları, demiryolları, drone’lar veya insansız araçlar kullanılamaz.”

Kaliforniya drone kullanımı dışında başka taşıma kuralları da getiriyor

Kaliforniya Kenevir Kontrol Bürosu tarafından hazırlanan talimatname, marihuana taşımacılığı yapan MDelivers ve Eaze gibi girişimlerin iş modellerine ciddi bir darbe vurabilir. Kurallar taşıma işleminin sadece lisanslı kuruluşlar tarafından yapılabileceğini ve bunun için motorlu taşıtın kapatılmış olması gerektiğini ifade etti. Büro, teslimat yapanların görev esnasında uyuşturucu kullanmasını da yasaklıyor.

ABD’nin en büyük ekonomiye sahip eyaleti konumundaki Kaliforniya’daki yasal marihuana endüstrisinin hacminin 5 milyar dolara ulaşabileceği söyleniyor.