Geride kalan hafta sonunun en önemli olaylarından bir tanesi iOS 11’in zamanından önce ortaya çıkan Golden Master sürümüydü. Bunun sayesinde iPhone X ile ilgili birtakım bilgileri önceden elde etme fırsatı yakaladık. iOS 11 kodları deşildikçe yeni ipuçları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Longhorn rumuzlu Twitter kullanıcısı iPhone X’te kullanılacak işlemciyle ilgili detaylara ulaştı.

Görünüşe göre, iPhone X’te ve iPhone 8 olarak adlandırılacak daha düşük seviye akıllı telefon modellerinde altı çekirdekli işlemci bulunacak. Bu çekirdeklerden kaç tanesinin yüksek performans odaklı, kaç tanesinin enerji tasarrufunun gözetildiği işler için kullanılan çekirdekler olacağını henüz bilmiyoruz. Longhorn, sadece iki tanesinin yüksek hızda çalışan çekirdek olacağını düşünüyor. Bununla birlikte tüm çekirdeklerin aynı anda kullanılması ihtimali de söz konusu olabilir.

Yeni işlemciyle birlikte iPhone 7’de bulunan A10 Fusion’a göre önemli bir adım atılacaktır. Bu işlemcide belirli zamanda sadece yüksek veya düşük güçlü çekirdeklerin çalışmasına izin veren çekirdek konfigürasyonu bulunuyor.

Gerçekten Apple, iPhone’da daha önce hiçbir zaman aynı anda iki çekirdekten daha fazlasınına ktif olduğu bir işlemci tasarımına imza atmamıştı. Bu durum çoğu zaman iyi bir performans için yeterli olmuştu, ancak daha fazla çekirdeğe ihtiyaç duyulan, daha çok yürütme birimli görevlerde iPhone’un performansı aynı anda çalışan daha fazla çekirdekle yükselebilir. Mevcut iPad Pro‘nun A10X Fusion işlemcisinde üç adet yüksek hızlı, üç adet güç verimliliği odaklı çekirdek bulunuyor.

iOS 11 kodlarından ortaya çıkarılan son detaylar sadece CPU tarafında yapılan iyileştirmelerle sınırlı kalmıyor. USB-C ile ilgili birden fazla referans dikkat çekiyor. Bunun iPhone X’in USB-C konektörü taşıdığı anlamına geldiğini söyleyemeyiz, ancak iPhone 7’nin sahip olmadığı bazı USB-C avantajlarından faydalanması söz konusu olabilir.

Öte yandan kodlarda kablosuz şarjla ilgili bazı referanslar da mevcut. Ancak animasyonların yokluğu, bu özelliğin hemen çıkmayacağı şeklinde yorumlanmasına neden oluyor. Daha önce sözü edilen, nesnenin nasıl aydınlatılacağını değiştirme fırsatı veren Portre Aydınlatma özelliği de hem iPhone X hem de iPhone 8 Plus için kullanılabilir.

Apple’ın yeni iPhone’larıyla ilgili tüm detayları 12 Eylül’de, yani yarın akşam öğrenme fırsatını elde edeceğiz. Etkinlikle ilgili tüm haberleri ve önemli gelişmeleri Teknoblog üzerinden takip edebilirsiniz.