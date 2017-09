iOS 11 Golden Master sürümü cuma günü sızmıştı. iOS 11’in son kullanıcılara sunulacak versiyonu olma niteliğini de taşıyan bu sürüm 12 Eylül etkinliğinde tanıtılacak yeni iPhone’u da çalıştıracak. Doğal olarak içinde Apple‘ın önümüzdeki salı akşamı tanıtacağı telefona dair bazı nitelikler de bulunuyor. D22 ‘iPhone 8’ olarak anılan bu telefonla ilgili olarak iOS 11 GM’de gizli olan ipuçları 9to5Mac sitesi tarafından ortaya döküldü. İpuçlarını aşağıda listeliyoruz:

Portrait Lightning olarak adlandırılan özellik iPhone’un Portre moduna getirilecek bir yenilik gibi görünüyor. Bu sayede farklı aydınlatma efektlerini taklit ederek DSLR makinelerle çekilenlere benzer alan derinlikli portre fotoğraflar çekmek mümkün olacak.

Tıpkı geçen yılki Portre modu gibi, başlangıçta beta olarak sunulması planlanan Portre Aydınlatma modu Kontur Işığı, Doğal Işık, Sahne Işığı, Mono Sahne Işığı, Stüdyo Işığı gibi farklı ışık türlerini destekleyecek. Portre aydınlatma modu muhtemelen portre çekimlerde flaşın özelleştirilmiş biçimde kullanılmasını mümkün kılacak.

Yeni iPhone modeliyle birlikte yeni video kayıt çözünürlükleri ve hızları da geliyor. Bunlar şu şekilde sıralanıyor:

OLED iPhone’un True Tone ekran teknolojisi de barındıracağı, böylelikle iPad Pro serisine uyum göstereceğine dair işaretler de bulunuyor. Yazılıma göre ekran çözünürlüğü 1125 x 2436 piksel olacak.

Face ID, Touch ID parmak izi tanıma özelliğinin yerini alacak gibi görünen yüz tanıma özellikleri için verilen ticari ad olacak. Bu özellik kodlarda Pearl ID olarak da anılıyor. Face ID özelliğinin nasıl kurulacağıyla ilgili bir görsel kılavuz da bulunuyor.

Daha önce HomePod yazılım sayesinde sızmış olan yeni ekran tasarımıyla ilgili daha fazla detaya da rastlanıyor. Üst kısımdaki çentikli yapı bir ikon olarak kullanılmaya devam ediliyor.

Yönergeler arasında Acil durum modunun güç ve ses açma tuşlarına basılmasıyla etkinleştirilmesinin gösterimi de bulunuyor.

iOS 11 ile birlikte iMessage’a daha fazla eğlence geliyor. Animoji olarak adlandırılan üç boyutlu his simgeleri, yüz takip yeteneğinden yararlanıyor. Aynı zamanda kullanıcıların sesleri de kaydedilebiliyor. Böylelikle kullanıcılar kendi yüz ifadelerini ve seslerini taşıyan etkileyici animasyonlu his simgeleri oluşturabilecekler.

iOS 11 AirPods’un yeniden tasarlanmış bir versiyonunun ipucunu da taşıyor. Yenilenen kablosuz kulaklıklar ve kasası aşağıdaki görünüme sahip olacak gibi görünüyor:

Görünüşe göre AirPods’da küçük bir güncelleme söz konusu olacak. AirPods 1,1 yerine AirPods 1,2 kodlamasının kullanılması bu tarz bir güncelleme olacağına kanıt olarak gösteriliyor. Yukarıdaki görsele bakıldığında, şarj durum gösterge ışığının içten dışa alındığı görülüyor. Böylelikle kapağı kaldırmadan kasanın veya kulaklık topuzlarının şarj seviyesini görmek mümkün oalcak.

iPhone 8 ya da iPhone X olarak adlandırılacak cihazda tam ekran deneyimi sağlamak adına Ana ekran tuşu kaldırılacak. Bunun yerine her bir uygulamanın altında ana ekran düğmesinin işlevini görecek dinamik bir çubuğun bulunması bekleniyordu. iOS 11 GM sızıntısı da bu beklentileri destekliyor.

Consolidating my 'iPhone 8' @charavel-made mockups in one place; this is, I think, my final bet before the announcement event pic.twitter.com/oxyXgrlts4

— Steve T-S (@stroughtonsmith) August 30, 2017