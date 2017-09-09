iOS 11’in golden master sürümü, yani Apple‘ın gelecek nesil mobil işletim sisteminin tüm kullanıcılara sunulacak hazır versiyonu cuma günü sızdı. Bunun sayesinde Apple’ın gelecek hafta tanıtmasını beklediğimiz yeni iPhone modeliyle ilgili bazı ipuçlarını da elde etme fırsatını yakaladık.

iOS 11 GM sürümünü ele geçiren 9to5Mac, bellenimden birkaç yeni duvar kağıdını çıkarmayı başarmış. Apple’ın bu yıl kullanıcılara sunmayı planladığı yeni duvar kağıdı seçenekleri arasında, aralarında Mavi Bilye’den ilham alan bir fotoğrafın da bulunduğu, uzaydan görünen Dünya fotoğrafları, aynı zamanda Kuzey ve Güney Amerika’daki şehir ışıklarını gösteren gece vakti görünümleri de bulunuyor. Bu arada bir başka duvar kağıdı da Ay’ı yakından gösteriyor.

Özellikle uzay fotoğraflarında koyu siyah renkli arka planlar dikkat çekiyor. Bu tür duvar kağıtları OLED ekranlar için oldukça kullanışlı görünüyor. İlginçtir ki, iPhone modelinde de OLED ekranın bulunacağı söyleniyordu. OLED paneller yayıcı özelliğe sahip, yani siyah dışındaki renklerde ışığın yayılımı söz konusu oluyor. Daha fazla siyah tonlar barındıran fotoğraflar veya görüntülerde daha fazla enerji tasarrufu yapılabiliyor. Ayrıca Apple’ın iOS 11 GM’e koyu siyah renkli bir duvar kağıdı da eklediği belirtiliyor.

Bu arada Apple’ın iOS’te uzun zamandır siyah renkli duvar kağıtları sunduğunu belirtmek gerekiyor. Bunlar LCD panel barındıran iPhone ve iPad’lerde kullanılıyor.

Diğer duvar kağıtları arasında açık farklı renk geçişlerine sahip arka planlar barındıran çiçeklerin açık renkli makro fotoğrafları da bulunuyor. Bu arada koyu pastellerin kullanıldığı çeşitli gökkuşağı grafikleri de dikkat çekiyor.

iOS 11’in final versiyonunun ortalıkta dolaşmasıyla birlikte, yazılım dedektifleri Apple’ın önümüzdeki salı günü düzenlenecek etkinlikte göstereceği donanım ve yazılım özellikleriyle ilgili ipuçları da ortalıkta dolaşmaya başladı.

Yeni iPhone’ların yanı sıra, Apple’ın 12 Eylül etkinliğinde LTE Apple Watch ve 4K Apple TV cihazlarını tanıtması bekleniyor. Apple’ın yeni kampüsü Apple Park’ta düzenleyecek etkinlik önümüzdeki salı akşamı Türkiye saatiyle 20’de başlayacak. Detaylar en hızlı şekilde Teknoblog’da olacak.