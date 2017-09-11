Apple iPhone 8 etkinliği, teknoloji dünyasında yılın merakla beklenen olayları arasında yer alıyor. Cupertino merkezli şirket, etkinliği 12 Eylül’de gerçekleştireceğini ağustos ayının son gününde açıklamıştı. Son birkaç yıldır eylül ayında yeni iPhone’larını görücüye çıkaran Apple, bu geleneği bozmayacak. Ancak bu yıl tanıtılacak iPhone modelleri, biraz daha büyük bir heyecanla bekleniyor.

Orijinal iPhone, bundan 10 yıl önce 2007’de tanıtılmıştı. Şirket, iPhone’un çıkışının 10. yılını yepyeni bir tasarıma sahip özel bir modelle kutlamaya hazırlanıyor. Bu modele ek olarak, iPhone’un olağan gelişiminin bir parçası olan iki yeni model daha etkinlikte gözler önüne çıkacak.

Etkinliğin yıldızının yeni iPhone’lar olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu durum etkinlikte başka yeniliklerin sergilenmeyeceği anlamına gelmiyor. LTE destekli üçüncü nesil Apple Watch, 4K desteğine sahip yeni Apple TV gibi ürünlerin de 12 Eylül’de düzenlenecek etkinlikte görücüye çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Apple’ın heyecanla beklenen etkinliğinde tanıtılması muhtemel ürün ve özellikleri sizler için sıraladık.

Yeni iPhone’lar

Apple’ın 12 Eylül etkinliğinin yıldızlarının yeni iPhone modelleri olacağını söylemek çok zor değil. Şirketin etkinlikte üç yeni iPhone’u tanıtacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Bu modellerden ikisinin mevcut iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın üst versiyonları olacağı biliniyor.

Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Dolayısıyla şirketin bu yıl söz konusu telefonların “S” versiyonlarını tanıtması bekleniyordu. Ancak son haberler, şirketin 7s ve 7s Plus isimlerini pas geçerek doğrudan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’a atlayacağını gösteriyor.

Uzun süre boyunca iPhone 8 olarak anılan 10. yıla özel modelin ise iPhone X ismiyle resmiyet kazanması bekleniyor. “X” harfi Roma rakamlarında “10” anlamına geldiği için Apple’ın bu tercihi mantıklı görünüyor.

Uçtan uca OLED ekran, üç boyutlu yüz tarama kamerası, kablosuz şarj özelliği ve sanallaştırılmış ana ekran tuşu, iPhone X’te bulunması beklenen özellikler arasında yer alıyor.

Yeni iPhone’da bulunması öngörülen özelliklerin büyük kısmı, Apple için yeni. Ancak aynı durumun mobil cihaz sektörünün geneli için geçerli olduğunu söylemek pek kolay değil. Parlak, uçtan uca OLED ekranlar, iris tarayıcıları gibi biyometrik sensörler veya fiziksel ana ekran tuşundan vazgeçilmesi gibi hamleler, daha önce diğer akıllı telefon üreticileri tarafından yapılmıştı. Kablosuz şarjın Apple adına da yeni olmadığını, şirketin ilk Apple Watch’tan beri böyle bir özellik sunduğunu belirtmekte fayda var.

Yeni tasarımın yazılım özellikleriyle entegrasyonu, iPhone X’in fark yaratmasını sağlayacak en önemli unsur gibi görünüyor. Apple’ın ürünlerinde tam kontrol sahibi olması da bu konudaki beklentiyi artırıyor. Yüz tanıma yoluyla telefon kilidini açma konusunda henüz hızlı ve tam anlamıyla güvenli bir çözüm sunulabilmiş değil. Apple bu konudaki beklentiyi de karşılayabildiği takdirde rakiplerine karşı kayda değer bir avantaj sağlayabilir.

Apple Watch 3

Giyilebilir ürünler, Apple için iPhone’lar kadar önemli bir kategori değil. Ancak bu durum şirketin Apple Watch için biraz muğlak da olsa önemli iddialarda bulunmasını engellemiyor. Apple, akıllı saatinin satışlarından gelen gelirin Fortune 500 listesine giren şirketlerinkine eş değer olduğunu öne sürüyor. IDC verileri ise Apple’ın küresel giyilebilir ürün pazarında Xiaomi’nin ardından ikinci sırada bulunması ise Apple Watch’un şirket adına dikkate değer bir ürün kategorisi olduğunu gösteriyor.

Dolayısıyla Apple’ın yeni iPhone modelleriyle birlikte yeni bir Apple Watch tanıtmasına da şaşırmamak gerekiyor. Şirketin yeni Apple Watch ile birlikte LTE bağlantı desteği sunmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Bu da Apple Watch’un hâli hazırda yakınlarında telefon olmadan gerçekleştiremediği arama yapmak, müzik çalmak, SMS göndermek ve almak, yeni yazılım yüklemek gibi işlemleri tek başına gerçekleştirebileceği anlamına geliyor. Apple’ın saate de telefonla aynı numarayı taşıyan bir SIM kart yerleştireceği belirtilirken, bu değişimin pil ömrünü nasıl etkileyeceği merak ediliyor. LG ve Samsung gibi şirketler de daha önce LTE desteğine sahip akıllı saatler geliştirmişti.

Apple’ın akıllı saati için hazırladığı yeni işletim sistemi watchOS 4 de yakında yayınlanacak. İşletim sistemi Siri merkezli yeni bir saat arayüzü, çoklu spor modu ve bazı spor ekipmanlarıyla doğrudan entegrasyon imkanı sunacak.

Apple TV

Apple bu yıl itibarıyla Amazon, Roku ve Chromecast ile arasındaki önemli farklardan birini kapatarak 4K çözünürlük desteği sunacak gibi görünüyor. 4K çözünürlük desteğine sahip yeni nesil Apple TV’nin izleyicilere daha canlı renkler sunacağı da söyleniyor.

Bu değişimin satışları bir önceki yıla göre artırması sürpriz olmayacaktır. Ancak Apple TV’nin rakiplerine göre daha pahalı olması ve uygulama tabanlı arayüzüyle de farklı bir noktada konumlandığını belirtmek gerekiyor.

Apple’ın yeni nesil Apple TV ile birlikte orijinal video içerik sunma konusundaki çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

HomePod, iMac Pro ve Mac Pro

Söz konusu ürünlerin üçü de daha önce tanıtılsa da, şirket henüz sevkiyatı başlatmış değil. HomePod’un aralık ayında satışa sunulması bekleniyor. Şirket bugüne kadar HomePod’u bir dijital asistandan ziyade yüksek kaliteli bir hoparlör olarak lanse etmişti. Apple’ın etkinlikte HomePod’un çıkışını hatırlatması muhtemel görünüyor.

iMac Pro da aralık ayında satışa sunulacak. Ancak şirketin 12 Eylül etkinliğinde bu ürüne değinmesi beklenmiyor. Yeniden tasarlanan Mac Pro ise önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Bu ürünün de etkinlikte sahneye çıkması öngörülmüyor.

iOS 11, ARKit ve macOS High Sierra

Yeni ürünler müthiş görünse de, Apple’ın yeni yazılımları 2017’de yeni bir Mac veya iPhone almayı düşünmeyenler için büyük önem taşıyor. Yakında yayınlanacak yeni iOS 11, en çok iPad sahiplerine avantaj sağlayacak gibi görünüyor. iOS 11, hem iPhone hem de iPad kullanıcılarına daha büyük ve konsolide bir Kontrol Merkezi sunulacak. Izgara tasarımındaki yeni uygulama değiştiricisi ve Dosyalar adını taşıyan yeni depolama uygulaması, iOS 11’in merakla beklenen yenilikleri arasında yer alıyor.

iOS 11’in getireceği en önemli özelliklerden birisi de ARKit adını taşıyan yeni artırılmış gerçeklik uygulamaları platformu olacak. ARKit sayesinde geliştiriciler daha üst düzeyde ve üç boyutlu artırılmış gerçeklik uygulamaları hazırlayabilecek.

Apple iPhone 8 etkinliği Steve Jobs Theater’da gerçekleştirilecek

Apple’ın 5 milyar dolar harcayarak inşa ettiği yeni yerleşkesi Apple Park da iPhone 8 etkinliğinde görücüye çıkacak. Etkinlik, Apple’ın Steve Jobs Theater adını taşıyan 1000 kişi kapasiteli yeni etkinlik salonunda gerçekleştirilecek.