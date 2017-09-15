iPhone 8 ve iPhone X‘un yenilikler listesi arasında yer alan maddelerden bir tanesi de bu cihazların hızlı şarj desteği sunması. Apple bu yeni telefonların sadece 30 dakikalık şarj ile yüzde 50’ye varan pil doluluğuna ulaşabileceğini söylüyor. Ancak 9to5Mac‘in belirttiğine göre, bu kriter ancak USB-C kullanıldığında karşılanabiliyor.

Çünkü Apple, çeşitli USB-C şarj tanımlamalarından bir tanesi olan USB Güç Dağıtımı’nı kullanarak yeni telefonlarda hızlı şarj özelliğini yerine getiriyor. Bu özellik aynı zamanda yılın ortalarında tanıtılan ve piyasaya sunulan; 10.5 inç ve güncellenmiş 12.9 inç iPad Pro tabletlerde de sunuluyor. Apple, kendisine ait tescilli bir yöntemi kullanmak yerine bir endüstri standardına bağlı kalmayı tercih ediyor.

Anlayacağınız, iPhone X veya iPhone 8’de hızlı şarj imkanından yararlanmak biraz maliyetli olacak. Apple’ın mobil cihazlarında sunduğu şarj cihazlarının herhangi bir tanesi USB-C portuna sahip değil, bu da Lightning-USB kablosu ya da 5, 10, 12 W USB güç adaptörleri yerine Apple’ın satışa sunduğu diğer USB-C ekipmanlarından yararlanmayı gerektirecek.

Eğer yeni iPhone’lardan bir tanesiyle hızlı şarjın avantajlarından yararlanmak istiyorsanız, 1 metre uzunluğundaki USB-C Lightning kablosu için 129 TL (Apple fiyatı) ve 12 inç MacBook için sunulan 29 W USB-C Güç Adaptörü için de 239 TL (Apple fiyatı) ödeme yapmalısınız. Bununla birlikte herhangi bir üçüncü taraf USB Güç Dağıtımı uyumlu şarj aleti de çalışacaktır.

Eğer gerekli yatırımı yapılırsa, hızlı şarj telefon için önemli kazançlardan bir tanesi olacaktır. Keşke Apple telefonların kutusuna da USB-C destekli şarj adaptörü ve kablosunu da ekleseydi.