Apple‘ın 2017 model iPhone’larının adı beklentilerin aksine iPhone 7S değil, iPhone 8 oldu. Apple, bu yeni telefonun uzay grisi, gümüş ve altın renk seçeneklerini sunacak. Böylelikle renk seçenekleri bakımından şirket geçen yıla göre dikkate değer sadeleştirmeye gidiyor. Bununla birlikte altın renk epey çekici görünüyor. Yeni iPhone’ların arkası metal yerine camla kaplı.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın sırasıyla 4.7 inç ve 5.5 inç ekranları yenilenen Retina HD ekranlara sahip. Bu ekranlar ilk kez True Tone ekran teknolojisini de barındırıyor. Bu teknoloji daha önce sadece iPad Pro‘larda sunuluyordu. iPhone 7 ve 7 Plus’ta olduğu gibi yine stereo hoparlörler bulunuyor.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta Apple A11 Bionic yongaset bulunuyor. Apple’ın bir akıllı telefondaki en hızlı ve akıllı işlemci olarak nitelendirdiği bu 64-bit tabanlı işlemcinin iki performans, dört adet yüksek verimlilik çekirdeği bulunuyor. İki çekirdek A10’dakinden yüzde 25, diğer dört çekirdek ise A10’dakinden yüzde 70 daha hızlı olmasıyla dikkat çekiyor. Apple tarafından tasarlanan GPU da A10’dakine göre yüzde 30 daha hızlı çalışıyor, A10’un performansını yarı güçte sunuyor.

Kamera tarafında ise yenilenen 12 megapiksel sensör yüzde 83 daha fazla ışık alıyor, aynı zamanda daha yüksek güç verimliliği sağlıyor. iPhone 8’in normal versiyonunda da optik görüntü sabitleme özelliği bulunuyor. Daha derin pikseller, yeni renk filtresi de diğer kamera özellikleri arasında bulunuyor.

iPhone 8 Plus’ta ise bir f/1.8 diğeri f/2.8 diyafram açıklıklı iki adet 12 megapiksel kamera bulunuyor. Optik görüntü sabitleme bu telefonun kamerasında da mevcut. iPhone 8 Plus’ta “Portrait Lightning” olarak adlandırılan yeni bir kamera modu geliyor. Bu yeni özellik sayesinde ışık efektini değiştirmek ve buna göre portre çekimleri farklılaştırmak mümkün olacak.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta Apple tarafından geliştirilmiş yeni bir video kodlayıcısı da bulunuyor. Apple, telefonlarının bir akıllı telefondaki en kaliteli video kaydını yaptığının altını çiziyor. Saniyede 60 kare hızında 4K video çekebilen telefonlar aynı zamanda saniyede 240 kare hızında 1080p ağır çekim video kaydı da yapabiliyor.

Artırılmış gerçeklik de iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın en önemli özellikleri arasında bulunacak. Kameralar artırılmış gerçeklik için kalibre edildi, aynı zamanda yeni jiroskoplar ve sensörler de sunuluyor. Doğru hareket takip özelliği de yüksek bir artırılmış gerçeklik deneyimi elde etmeyi sağlayacak. A11 Bionic işlemcinin de artırılmış gerçeklik deneyimine önemli katkısı bulunacak.

Yukarıda iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın arkasının camla kaplı olduğunu söylemiştik. Bu boşuna değil, çünkü yeni iPhone’lar kablosuz şarj desteğine de sahip. Qi kablosuz şarj desteğinin sunulması sayesinde iPhone 8 ve iPhone 8 Plus birçok yerde rahatlıkla şarj edilebilecek. Çünkü Qi açık standardının sektörde ve birçok yerde geniş desteği bulunuyor.

iPhone 8’in yurt dışı fiyatı 699 dolardan, iPhone 8 Plus’ın ise 799 dolardan başlayacak. iPhone 8’in 64 GB ve 256 GB’lık iki farklı depolama alanı seçeneği olacak. Aynı depolama alanı seçenekleri iPhone 8 Plus’ta da sunulacak. Ön siparişler 15 Eylül’de, yurt dışı satışları da 22 Eylül’de başlayacak.

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