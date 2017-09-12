Apple iPhone’un 10. yılının şerefine, “geleceğin akıllı telefonu” nitelendirilen, önü tamamen ekranla kaplı bir telefon çıkardı. Son birkaç aydır “iPhone 8” adıyla andığımız bu telefon iPhone X adıyla resmiyet kazandı. Apple bu telefonu “iPhone Ten”, yani “iPhone 10” olarak adlandırıyor. Bu telefon iPhone’un 10. yılını da simgeliyor.

iPhone X’un tamamen camdan yapılmış ön ve arka yüzeye sahip olan gövdesi gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle birlikte sunuyor. Paslanmaz çelikten üretilmiş şerit de telefonun gövdesini çevreliyor. Telefon IP67 sertifikasıyla belgelenmiş suya ve toza dayanıklılık özelliğine sahip.

iPhone X’un 5.8 inçlik köşeden köşeye uzunluğa sahip ekranı 2436 x 1125 piksel çözünürlük desteğine sahip. 458 ppi ile bu ekran bir iPhone’da en yüksek piksel yoğunluğunu sunan ekran olma özelliğini taşıyor. Apple’ın Super Retina ekran olarak adlandırdığı bu ekran daha ince, daha parlak, daha canlı renkler sunması gibi özelliklerle öne çıkıyor. Ekran OLED teknolojisine sahip, böylelikle ilk kez bir iPhone’da OLED teknolojisini görüyoruz.

Bunun yanı sıra iPhone X’un ekranı HDR desteğine de sahip. Bu HDR ekran Dolby Vision ve HDR10 standartlarını destekliyor. Bir milyona bir kontrast oranı sunan ekran yüksek renk doğruluğu sağlıyor. 3D Touch teknolojisi ve aynı zamanda iPad Pro‘larda gördüğümüz, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus‘ın ekranına da eklenen True Tone teknolojilerini de görüyoruz.

iPhone X’da iPhone’un simgesel ana ekran düğmesi bulunmuyor. Ekranı uyandırmak için telefonun ekranına tıklatmak yeterli oluyor. Ana ekrana gitmek için parmağı ekranın altından yukarı doğru kaydırmak gerekiyor. Aynı hareket çoklu görev ekranını açmak için de kullanılıyor.

iPhone X’da ana ekran tuşunun kaldırılması nedeniyle Touch ID de bulunmuyor. Apple bu eksikliği yüz tanıma teknolojisine dayalı Face ID ile kapatıyor. Apple, telefonun önünde, ekrandan arta kalan küçük alana birçok bileşen yerleştiriyor. Ekranın üst kısmındaki True Depth kamera sistemi sayesinde Face ID sistemi çalışıyor.

Apple, Face ID sisteminin kandırılma ihtimalinin 1 milyonda bir olduğunu öne sürüyor. Halbuki Touch ID ile bu ihtimalin 50 binde bir olduğunu dile getiriyor. Face ID ile birlikte Apple Pay ödemelerini gerçekleştirmek de mümkün olacak.

iPhone X’un Face ID teknolojisi bir başka özelliğin daha hayata geçirilmesini sağlıyor. Yüz takip teknolojisi sayesinde Animoji olarak adlandırılan, hareketli ve sesli animasyonları kullanmak mümkün hâle geliyor. Kullanıcının yüz hareketleriyle birebir uyumlu hareketli animasyonlar Animoji sayesinde hayata geçiyor. Bu animoji’leri Apple Mesajlar uygulamasında kullanmak mümkün oluyor.

iPhone X’un arkasında da 12 megapiksel çözünürlüklü iki kamera yer alıyor. Bu kameralar yatay değil, düşey yönde yerleştiriliyor. Apple’ın belirttiğine göre daha büyük ve daha hızlı sensörlerden biri f/1.8, telefoto lens olan diğeri de f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Her iki kamera da da optik görüntü sabitleme özelliğine sahipken, düşük ışıkta da daha iyi yakınlaştırma yapabiliyor. Video tarafında daha dengeli bir çekim söz konusu.

iPhone 8 Plus’taki Portrait Lightning özelliğini iPhone X’un kamerasında da görüyoruz. İlginç olan tarafı, ön kamera da da Portre ve Portre Aydınlatma modları kullanılabiliyor.

iPHONE X'DA PORTRE AYDINLATMA 1 of 5

iPhone X’un içinde de iPhone 8 ve 8 Plus’ta olduğu gibi Apple A11 Bionic işlemci bulunuyor. Yüksek performansın pil tarafına olumsuz etkide bulunmayacağını söyleyen Apple, bu telefonun iPhone 7’ye göre iki saat daha uzun pil ömrü sunduğunu söylüyor. Kablosuz şarj da iPhone X’un özellikleri arasında bulunuyor. Qi şarj standardı destekleniyor.

iPhone X’un 64 GB ve 256 GB’lık kapasiteye sahip seçenekleri bulunacak. Telefonun ABD satış fiyatı 999 dolar olarak belirlendi. Ön siparişler yurt dışında 27 Ekim’de alınmaya başlanacak. Telefonun yurt dışı piyasaya çıkış tarihi de 3 Kasım olarak belirlendi.

Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, Man Adası, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları?nda müşteriler iPhone X?u 27 Ekim Cuma gününden itibaren sipariş edebilecek ve 3 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak. Türkiye’de muhtemelen kasım veya aralık ayı içinde iPhone X’un piyasaya çıktığını göreceğiz.

Bu arada Apple iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 7 modellerini de satmaya devam edecek.

Bu arada Apple, iPhone X için deri ve silikon kılıflar da çıkaracak. Apple’ın belirttiğine göre, geniş bir renk yelpazesinde sunulan deri ve silikon kılıflar dahil, Apple tasarımı aksesuarlar 169 TL’den başlayan fiyatlarla, yeni iPhone X Deri Folyo Kılıf ise 449 TL fiyatla edinilebilecek. Uyumlu renkte metalik kaplama seçenekleri olan Lightning Dock’lar da 229 TL fiyattan satışa sunulacak, fiyatlar değişiklik gösterebilir.