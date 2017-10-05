Google’ın Pixel 2 etkinliğinin gerçekleştirilmesinden hemen sonra, Pixel 2 ve Pixel 2 XL için ön siparişler açılmıştı. Görünüşe göre, Google’ın yeni Android telefonlarına gelen talep epey yüksek. Bu nedenle satın almak isteyenler daha şimdiden bekleme listesine girmek zorunda kalıyor.

The Verge sitesinin belirttiğine göre, Pixel 2 ve Pixel 2 XL’in çoğu modelinin teslimat tarihi telefonun 19 Ekim’deki beklenen lansman tarihinin ilerisine kaydı. Hatta Pixel 2 XL’in siyah ve beyaz renkli versiyonunun stokları da tükendi.

Google Store‘daki Pixel 2 ve Pixel 2 XL ürün sayfasına göre, stok durumu aşağıdaki gibi sıralanıyor:

PIXEL 2:

Siyah 64GB: Stokta var

Siyah 128GB: Stokta var

Siyah 64GB: 5-6 hafta

Beyaz 128GB: 2-3 hafta

Mavi 64GB: 6-7 hafta

PIXEL 2 XL:

Siyah 64GB: 2-3 hafta

Siyah 128GB: 2-3 hafta

Beyaz 64GB: Stokta yok, bekleme listesi

Beyaz 128GB: Stokta yok, bekleme listesi

Daha küçük ekranlı Pixel’i isteyenler için pek sorun yok gibi görünüyor. Ancak daha büyük ekranlı olan model için, özellikle de siyah-beyaz renkli versiyon için müşterilerin biraz daha beklemesi gerekiyor. Bu arada ABD’dekilerin telefonu mobil operatör Verizon’dan da satın alma şansı bulunuyor. Orada gecikmenin Google Store’a göre daha az olduğu söyleniyor.

Google Pixel gibi popüler bir telefonun daha ön sipariş aşamasında tükenmeye başlaması çok da şaşırtıcı sayılmaz. Ne var ki, stokların hemen tükenmesi Google için iyi haber değil gibi görünüyor. Geçen yıl çıkan Pixel modelinin stoklarda talebi karşılayacak şekilde tutulmasında da bazı sorunlarla karşılaşmış olan Google’ın bu yıl da sıkıntı çekeceğini görüyoruz.

Geçen yıl çıkan Google Pixel telefonlarının resmi satışını Türkiye’de görmemiştik. Benzer durumun bu yıl da devam etmesini bekliyoruz. Yani Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’in resmi satışının Türkiye’de başlamasını beklemiyoruz. Ancak paralel ithalat yoluyla bu telefonun ülkemize getirilip meraklı tüketicilere satıldığını görebiliriz. Türkiye fiyatları da iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’tan çok aşağı olmayacaktır.