Google ikinci nesil Pixel akıllı telefonları; Pixel 2 ve Pixel 2 XL’in duyurusunu gerçekleştirdi. Pixel 2 görünüş itibarıyla selefine epey benziyor. Pixel 2 XL ise bazı dikkate değer tasarım değişiklikleri barındırıyor. Telefonun ekran büyüklüğü 5.5 inçten 6 inçe çıkıyor. Ekran telefonun ön yüzünü neredeyse tamamen kaplıyor, sadece ekranın üstünde ve altında inceltilmiş çerçeve alanları bulunuyor.

Daha küçük boyutlu Pixel 2, yine 5 inçlik ekrana bağlı kalmaya devam ediyor. Kavisi az köşeleri ve kalın ekran çerçevesiyle bu telefon günümüzün ince ekran çerçeveli telefonlarından uzak görünüyor. Dikkate değer tek değişiklik arka tarafta görünüyor. Her iki telefonun arkasında, üstte yer alan cam bölüm küçültülmüş. Bu nedenle artık parmak izi okuyucusunu da tamamen kaplamıyor. Google, parmak izi okuyucusunun bir akıllı telefondaki en hızlı sistem olduğuna dikkat çekiyor.

Google Pixel 2’nin kamera lensi de büyütülmüş. Hatta bu nedenle arkadan az da olsa dışa doğru taşıyor. Bunun dışında Google Pixel 2 kameralarının bir başka önemli özelliği ön plana çıkarılıyor. O da DXOMark testinde kaydettikleri 98 gibi rekor puan. Karşılaştıracak olursak, iPhone 8 Plus bu testte 94 puanla ikinci sırada geliyor.

Bu yılın telefonunda yer alan kamera, “dual-pixel sensor” olarak adlandırılan özel bir sensör kullanıyor. Bu yapıda her bir piksel gerçek anlamda ikiye bölünüyor. Google’a ise iPhone 7 ve 8 Plus’ta olduğu gibi, arka planın bulanıklaştırıldığı portre modu fotoğraflar çekme fırsatı sunuyor. Üstelik bunu ikinci bir kameraya ihtiyaç duymadan yapıyor.

İkiye bölünmüş pikseller ikinci bir lens gibi davrandığı için ikinci kamera fotoğrafı birincisine göre hafif kaydırılmış şekilde çekebiliyor. Aradaki fark verisini kullanan Google, derinlik haritası çıkarıyor ve bunu da ön planı ve arka planı belirlemek için kullanıyor. Daha sonra da arka planı, nesneyi öne çıkaracak şekilde bulanıklaştırıyor. Google, portre efektinin kişilerin yanı sıra nesnelerin üzerinde de çalışabileceğini söylüyor. Üstelik ön kamera bölünmüş pikselleri barındırmasa da, bunda da portre modunun sunulacağını belirtiyor.

Buna ek olarak Google, iPhone’un Live Photos özelliğinin bir benzerini sunuyor. Motion Photos olarak adlandırılan özellik benzer bir mantıkla çalışıyor. Google her bir fotoğrafla birlikte üç saniyelik klip çekiyor ve bunu fotoğraf dosyasına ekliyor. Telefonun klipte istenmeyen parçaları otomatik olarak kesip attığı belirtiliyor. Yani, cebinizde yanlışlıkla çekebileceğiniz fotoğraflar kaydedilmeyecektir.

Pixel 2 ve Pixel 2 XL sahipleri de geçen yıl ilk Pixel telefonlarına sahip olanlar gibi, çektikleri fotoğrafları ve videoları orijinal kelitesinde, Google Fotoğraflar üzerinde ömür boyu saklayabilecekler. Aslında Google Fotoğraflar’da depolama herkes için ücretsiz, ancak fotoğraflar sıkıştırılarak saklanıyor. Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL kullanıcıları ise, sıkıştırılmamış fotoğraf depolama hizmeti için gereken ek alan ücretini ödemeden, sınırsız depolama alanı eşliğinde bu imkandan yararlanacaklar. Öte yandan buluta yüklenen fotoğraflar da telefondan otomatik olarak silinecek, böylelikle de yeni fotoğraflar ve videolar için otomatik olarak alan açılmış olacak.

Pixel 2 telefonlarının kameraları çeşitli artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerini de destekleyecek. Bunların arasında AR çıkartmaları da bulunuyor. Fotoğraflara ve videolara üç boyutlu karakterleri ve emoji simgelerini eklemek ve bunların sahne içinde hareket ettiğini görmek mümkün olacak. Ayrıca Google, bazı üçüncü taraf kuruluşlarla iş ortaklığına girişerek bazı ünlü yüzleri de artırılmış gerçeklik deneyimine ekliyor. İşe ise Stranger Things’in karakterlerinin yeniden yapılmış versiyonlarıyla başlıyor. Star Wars çıkartmalarının da yolda olduğu belirtiliyor.

Telefon sürekli açık ekran özelliğini destekleyecek, böylelikle ekranda zaman ve bildirimler gösterilecek. Bu yılın Pixel telefonu müzik dinlerken telefonun sürekli açık mikrofonlarından da yararlanıyor, ne dinlediğinizi ekranda gösteriyor. Yani, radyo dinlerken hoşunuza giden bir şarkıya ait bilgileri ekranda görebilirsiniz.

Her iki telefon da “Active Edge” adı verilen özelliği destekliyor. Öncelikle HTC U11’de gördüğümüzi şekilde, telefonun kenarlarını sıkarak çeşitli aksiyonları tetiklemek mümkün oluyor. Bu özellik başlangıçta Google Asistan’ı açacak ve telefon çağrılarını sessize alacak şekilde ayarlanmış.

Ayrıca Google telefonun ana ekranında da bazı küçük düzenlemeler yapmış. Bunların içinde en dikkat çekici olanı, ekranın en alt bölümünde ve hatta uygulama çekmecesinin altında bile arama kutusunun yer alması oluyor. En üstte ise “bir bakışta” olarak nitelendirilebilecek bir takvim bileşeni bulunuyor. Burada yaklaşan etkinlikler, tarih ve hava durumu gösteriliyor.

Pixel 2 telefonları geçtiğimiz ilkbaharda duyurulan Google Lens’i barındıracak ilk telefonlar olacak. Bunu etkinleştirip telefonu kitap gibi herhangi bir nesneye veya mağaza gibi bir mekana tuttuğunuzda, Google onlarla ilgili bilgileri otomatik olarak getirecek. Hatta e-posta adreslerini ve Wi-Fi şifrelerini de tarayabilecek ve bu bilgileri anında kullanacak.

Pixel 2’nin siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak. Ön siparişler bugün alınmaya başlanıyor. 64 GB kapasiteli Pixel 2 için 649 dolarlık fiyat belirlendi. 128 GB kapasiteli model ise 749 dolara satılacak. Pixel 2 XL’in ise sadece siyah ve beyaz rengi bulunacak. Beyaz renkli modelin arkasında siyah renkli cam gölgesi ve turuncu renkli ana ekran tuşu gibi bazı tasarım düzenlemeleri bulunuor. Bu telefonun 64 GB’lık versiyonu 849 dolardan, 128 GB’lısı ise 949 dolardan satılacak. Ayrıca Google, başlangıçta kısa bir süre için bu telefonları satın alanlara Google Home Mini’yi de ücretsiz verecek.